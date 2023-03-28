豪門爭產｜內地富豪突發心臟病逝世　嫡子與「女主播後母」爭奪400億王國 (多圖)

據內媒報道，2月12日杉杉控股對外發布訃告，指杉杉企業創始人、杉杉控股董事局主席鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，於2023年2月10日與世長辭，享年65歲。

內地日前一則豪門爭產案，掀起全城熱議。內地鋰電股杉杉股份（上：600884）創辦人鄭永剛因突發心臟病逝世，其嫡子現與「女主播後母」爭奪400億上市集團，事件更驚動監管機構發信，要求公司妥善處理。

一早已培養嫡子接班

據了解，是次捲入爭產案的嫡子鄭駒，生於1991年，現年32歲，是鄭永剛與前妻所生，從高中起就被鄭永剛送去英國留學。內媒指，2018年鄭永剛接受雜誌採訪時曾明確表示，正在培養兒子接班。

在2015年，鄭駒已開始出任杉杉控股總裁，負責投資、醫療、旅遊等業務，並重點參與杉杉鋰電池業務的決策管理。

杉杉系核心平台杉杉控股，亦自2018年起就由鄭駒擔任法定代表人及董事長；直至2019年9月，鄭駒出任杉杉集團董事、副總經理，及後於2020年1月升任杉杉集團總經理。

過往鄭永剛在公開場合不時讚美兒子表現，更稱，「兒子現在不過30歲左右，卻已十足『老道』」。

鄭駒在上周四（23日）已在臨時股東會上，選為公司第十屆董事會董事長，接替父親出任公司董事長，正式接管該上市企業。