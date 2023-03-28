豪門爭產｜內地富豪突發心臟病逝世　嫡子與「女主播後母」爭奪400億王國 (多圖)

內地日前一則豪門爭產案，掀起全城熱議。內地鋰電股杉杉股份（上：600884）創辦人鄭永剛因突發心臟病逝世，其嫡子現與「女主播後母」爭奪400億上市集團，事件更驚動監管機構發信，要求公司妥善處理。
據內媒報道，2月12日杉杉控股對外發布訃告，指杉杉企業創始人、杉杉控股董事局主席鄭永剛因突發心臟疾病救治無效，於2023年2月10日與世長辭，享年65歲。
一早已培養嫡子接班
據了解，是次捲入爭產案的嫡子鄭駒，生於1991年，現年32歲，是鄭永剛與前妻所生，從高中起就被鄭永剛送去英國留學。內媒指，2018年鄭永剛接受雜誌採訪時曾明確表示，正在培養兒子接班。
在2015年，鄭駒已開始出任杉杉控股總裁，負責投資、醫療、旅遊等業務，並重點參與杉杉鋰電池業務的決策管理。
杉杉系核心平台杉杉控股，亦自2018年起就由鄭駒擔任法定代表人及董事長；直至2019年9月，鄭駒出任杉杉集團董事、副總經理，及後於2020年1月升任杉杉集團總經理。
過往鄭永剛在公開場合不時讚美兒子表現，更稱，「兒子現在不過30歲左右，卻已十足『老道』」。
鄭駒在上周四（23日）已在臨時股東會上，選為公司第十屆董事會董事長，接替父親出任公司董事長，正式接管該上市企業。
「女主播後母」突然殺出爭產
隨後，該決定使「女主播後母」不滿。內媒報道，鄭永剛遺孀、現年35歲的繼母周婷（又名慰笛）不滿，據傳如爭產劇一樣，她單人匹馬直踩會場，向到場股東表示，作為已故杉杉股份實際控制人、董事長兼法定代表人鄭永剛的現任配偶及3名親生子女的法定監護人，基於繼承關係，她才是杉杉股份的實際控制人。
報道又指，周婷認為董事會擅自審議未經自己審閱和同意的議案並對外發布，是違規和錯誤，認為董事會的做法，對她及其親生子女應該合法繼承的財產及權利，造成了損害，也違背了鄭永剛的遺願。
周婷與鄭永剛相距30歲
綜合內媒報道，周婷婚前是內地上海電視台及第一財經頻道財經女主播，為浙江大學新聞與傳播學碩士研究生，工作期間曾與多位內地商界鉅子進行訪談，曾訪問過阿里巴巴（9988）創辦人馬雲。
2015年，因採訪邂逅鄭永剛，雖然兩人年齡相隔30年，父女戀最終修成正果，2017年底兩人正式結婚，並為鄭永剛誕下3名子女，子女目前十分年幼。
上交所：督促公司及相關方妥善處理有關事項
此事引來上交所關注，公司表示已收到監管函，要求督促公司及相關方妥善處理有關事項，保障上市公司經營穩定和規範運作。