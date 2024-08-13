豬肉業務扭虧 萬洲半年多賺八成 中期息倍升

萬洲國際(288)公布6月底止半年生物公允價值調整後的純利7.84億美元(約61.2億港元)，按年大升86.7%；息稅折舊及攤銷前利潤15.99億美元，升43.7%；惟在豬肉業務扭虧為盈下，經營利潤11.4億美元，多78.4%；由於銷量下跌，收入122.93億美元，少6.3%；每股盈利6.11美仙，漲86.9%；每股中期股息倍升至0.1元。至於集團期內生物公允價值調整前的純利6.94億美元，大升81.2%。

肉製品銷量跌 6% 經營利潤升 1.5%

集團期內肉製品銷量下跌6%，至150.1萬公噸；收入減少2.4%，至64.91億美元；至於肉製品經營利潤為11.37億美元，升6.5%。當中內地經營利潤升1.5%，此乃由於原材料成本下跌的利好，超過銷量下跌及本地貨幣貶值所帶來的負面影響；美國由於確認若干與新冠肺炎疫情有關的保留員工稅收抵免，同時持續改善經營效率及推動節省成本以抵禦通脹壓力，經營利潤多6.2%；歐洲經營利潤升70.3%，受惠產品定價紀律、改善產品組合及完成收購Argal。