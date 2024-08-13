豬肉業務扭虧 萬洲半年多賺八成 中期息倍升

萬洲國際(288)公布6月底止半年生物公允價值調整後的純利7.84億美元(約61.2億港元)，按年大升86.7%；息稅折舊及攤銷前利潤15.99億美元，升43.7%；惟在豬肉業務扭虧為盈下，經營利潤11.4億美元，多78.4%；由於銷量下跌，收入122.93億美元，少6.3%；每股盈利6.11美仙，漲86.9%；每股中期股息倍升至0.1元。至於集團期內生物公允價值調整前的純利6.94億美元，大升81.2%。
肉製品銷量跌6% 經營利潤升1.5%
集團期內肉製品銷量下跌6%，至150.1萬公噸；收入減少2.4%，至64.91億美元；至於肉製品經營利潤為11.37億美元，升6.5%。當中內地經營利潤升1.5%，此乃由於原材料成本下跌的利好，超過銷量下跌及本地貨幣貶值所帶來的負面影響；美國由於確認若干與新冠肺炎疫情有關的保留員工稅收抵免，同時持續改善經營效率及推動節省成本以抵禦通脹壓力，經營利潤多6.2%；歐洲經營利潤升70.3%，受惠產品定價紀律、改善產品組合及完成收購Argal。
生豬屠宰總量跌12.2% 美墨虧損減少
豬肉業務方面，期內生豬屠宰總量為2,229萬頭，跌12.2%；收入下跌11.7%，至49.26億美元；經營利潤9,500萬美元，去年且期錄經營虧損4.09億美元，扭虧為盈主要是由於美國及墨西哥的經營虧損減少4.91億美元。業績改善的主要原因是豬肉產品價值上升、生豬飼養成本下降、養殖和屠宰的經營效率提升及成本控制見效，再加上確認若干保留員工抵免。在中國，由於面臨市場競爭激烈、消費者需求疲軟及生豬成本提高的挑戰，經營利潤下跌33.3%；歐洲受惠於飼料、生豬及能源成本下降，經營利潤上升61.4%。
料改革措施在下半年續有積極影響
萬洲指，期內利潤取得大幅增長，其中一個主要驅動因素是市場行情較比較期間有利，加上實施一系列改革措施強化生豬養殖運營，致使美國豬肉業務的業績顯著改善。集團預期，相關措施的效益將繼續在本年度餘下時間產生積極影響。同時，宏觀經濟的不利條件正在影響消費者信心，進而抑制消費需求。為適應瞬息萬變的市場環境和應對各類挑戰，集團將大力推進產品結構調整，拓展銷售網絡，管理價格和節約成本。憑藉集團競爭優勢，相信今年核心肉製品業務的財務業績會保持強韌，豬肉業務的財務業績會強勁增長，力爭實現全年年整體盈利能力的良性恢復。
萬洲今日收報5.25元，跌0.01元或0.2%。