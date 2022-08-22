貝殼下月勢吸北水 季檢再爆冷 周大福料落鑊

下月生效

恒生指數成分股季檢再現爆冷結果！恒生指數公司上周五收市後公布，下月5日起藍籌將新增中國神華(1088)、周大福(1929)、翰森製藥(3692)及百度集團(9888)4股，令恒指成分股數目將大增至73隻，當中以周大福及相隔兩年再重新納入的中國神華最令市場意外，估計市場反應更明顯。另外，多隻綜合指數新貴料躋港股通名單，料以今年5月回歸的中概股貝殼(2423)最受北水關注。

百度、神華、周大福及翰森製藥恒指比重分別為0.65%、0.65%、0.26%及0.15%。新名單生效後，恒指的金融類股份比重將由35.69%，降至33.82%，當中滙豐控股(005)比重由8.68%，降至8%；友邦保險(1299)亦由8.01%，減至7.61%。另外，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)比重分別升0.87及0.63個百分點，至8%及7.34%。

至於國企股指數則納入商湯(020)，比重0.41%，並剔出中國太保(2601)。恒生科技指數則沒有變動。

