貝殼下月勢吸北水 季檢再爆冷 周大福料落鑊

下月生效
恒生指數成分股季檢再現爆冷結果！恒生指數公司上周五收市後公布，下月5日起藍籌將新增中國神華(1088)、周大福(1929)、翰森製藥(3692)及百度集團(9888)4股，令恒指成分股數目將大增至73隻，當中以周大福及相隔兩年再重新納入的中國神華最令市場意外，估計市場反應更明顯。另外，多隻綜合指數新貴料躋港股通名單，料以今年5月回歸的中概股貝殼(2423)最受北水關注。
百度、神華、周大福及翰森製藥恒指比重分別為0.65%、0.65%、0.26%及0.15%。新名單生效後，恒指的金融類股份比重將由35.69%，降至33.82%，當中滙豐控股(005)比重由8.68%，降至8%；友邦保險(1299)亦由8.01%，減至7.61%。另外，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)比重分別升0.87及0.63個百分點，至8%及7.34%。
至於國企股指數則納入商湯(020)，比重0.41%，並剔出中國太保(2601)。恒生科技指數則沒有變動。
保誠或可納入港股通名單
至於關連港股通可交易名單的恒生綜合指數，將加入24股，當中大部分符合市值50億元的納入港股通要求，另外剔出14股，成分股數目增至518隻。除了市值逾千億的貝殼，下月有望吸北水的還有保誠(2378)、創新奇智(2121)、匯通達網絡(9878)及樂普生物科技(2157)，全數市值逾百億元。多隻北水曾經熱炒的股份，料再重新開放予內地投資者買入，包括361度(1361)、海昌海洋公園(2255)、中國華融(2799)及渤海銀行(9668)等。
另外，被剔出綜合指數、及潛在剔出港股通名單者，包括中國動向(3818)、利福國際(1212)及寶勝國際(3813)等。至於快狗打車(2246)雖然獲納入綜合指數，但目前市值跌至僅約36億元，料未能躋身港股通名單。
快手落空 神華累升八成後回歸
恒指季檢再爆冷，多隻熱門股連續多季落空，包括上周五率先炒上近半成的快手(1024)。市場普遍認為，大市陷窄幅悶局之際，今日市場焦點料落入藍籌新貴之中，並以傳統股較新經濟股更易落鑊，當中以周大福最令市場意外，由於下半年本地零售有復甦憧憬，加上恒指成分股中消費類股份較少，因此相信其股價受消息刺激作用會最大。另外，2020年9月遭剔出藍籌的「棄卒」神華，兩年後再強勢回歸，被剔出至今累漲近八成，單計12月至今已累飆45.4%，升至約14年高，惟需提防市場會借好消息獲利。
大市方面，港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向下，預料恒指今低開240點，至19,500點水平。