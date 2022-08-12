貝殼研究報告稱內地住宅空置率12% 昨天道歉報告刪除

內地樓市研究機構貝殼研究院發布《關於住房空置率報告的說明》，對上周五發布的2022年住房空置率調查報告所涉的空置率達12%，聲稱填寫人主觀判斷存在偏差，報告部分數據不準確，有關報告亦已被刪除。

貝殼研究院上周五發布《2022年中國主要城市住房空置率調查報告》，針對國內28個城市的3萬個小區的空置水平作調研。報告稱，結果顯示，內地28個大中城市平均住房空置率為12%，相對處於較高區間。具體到調研城市，南昌、廊坊、佛山住房空置率排前三位，均在15%以上，而深圳、北京、上海空置率最低，均在7%以下。

貝殼研究院昨天指出，該次調研問卷由一線從業人員填寫，在實際執行中，填寫人的主觀判斷存在的偏差，調研樣本和程序不夠規範，覆蓋範圍不夠全面，部分調研問卷數據獲取有誤，導致資料不準確。

網民質疑「誰給了貝殼這麼大壓力」

貝殼研究院表示，空置率口徑無法定標準，該次調研以「房屋是否存在連續3個月無人居住」為判斷指標，不能充分反應真實情況。下一步，將以嚴謹認真的態度，會同住建、水務、電力等能源部門交叉覆核準確性，做好資料覆核工作，使資料判斷空置情況更加準確。

對於報告被刪除，網民則質疑「誰給了貝殼這麼大壓力」，稱一間房地產中介公司做的調研，別人不願意參考不看或不信就好，做行業調研應該鼓勵支持而不是打壓。不過，知名地產分析師嚴躍進向證券時報表示，這與事件發酵或有關係，空置率數據若是比較大，會影響到買家的預期。但從報告本身來說，是值得關注的，有助更好理解房屋空置和化解空置風險等。