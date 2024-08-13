財務成本續高企 長江生命半年僅賺100萬 大挫97%

長江生命科技(775)公布6月底止半年純利100.1萬元，按年大挫97.3%；收入26.36億元，升2.2%；其他收益大減70.6%，至2,195萬元；未扣除財務成本的稅前溢利錄1.745億元，當中大部分被1.695億元財務成本所抵銷，後者升幅19.7%；每股溢利0.01仙，維持不派中期息。

集團指，總資產約108.885億元，其中包括銀行結存及定期存款約5.492億元及上市證券投資約1,290萬元。集團總負債68.745億元，其中包括銀行借款 54.7億元，負債淨額對總資本淨額比率約55.07%。

結算日後售澳項目 將錄 4230 萬收益

集團又指，於結算日後公布出售位於澳洲新南威爾士省瑞福利納(Riverina)地區的Balranald葡萄園土地及用水許可證。瑞福利納地區屬內陸葡萄酒產區，由於葡萄出口下降，當中尤以出口至中國為甚，導致葡萄供應過剩，業務因而受影響。交易完成後，公司預期將錄得約820萬澳元(約4,230萬港元)出售收益。