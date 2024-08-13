財務成本續高企 長江生命半年僅賺100萬 大挫97%

長江生命科技(775)公布6月底止半年純利100.1萬元，按年大挫97.3%；收入26.36億元，升2.2%；其他收益大減70.6%，至2,195萬元；未扣除財務成本的稅前溢利錄1.745億元，當中大部分被1.695億元財務成本所抵銷，後者升幅19.7%；每股溢利0.01仙，維持不派中期息。
集團指，總資產約108.885億元，其中包括銀行結存及定期存款約5.492億元及上市證券投資約1,290萬元。集團總負債68.745億元，其中包括銀行借款 54.7億元，負債淨額對總資本淨額比率約55.07%。
結算日後售澳項目 將錄4230萬收益
集團又指，於結算日後公布出售位於澳洲新南威爾士省瑞福利納(Riverina)地區的Balranald葡萄園土地及用水許可證。瑞福利納地區屬內陸葡萄酒產區，由於葡萄出口下降，當中尤以出口至中國為甚，導致葡萄供應過剩，業務因而受影響。交易完成後，公司預期將錄得約820萬澳元(約4,230萬港元)出售收益。
對改善下半年業務營運充滿信心
展望下半年，長江生命指儘管財務成本增加及營商環境困難對公司上半年度溢利表現構成壓力，公司仍將繼續於醫藥及診斷科研領域作穩定投資。縱然財務成本水平持續不明朗，但對改善下半年度之業務營運表現充滿信心。公司預計，將擴大科研領域的投資規模，為展開Polynoma第三階段臨床試驗而增加臨床試驗材料生產量作準備。
長江生命今日收報0.355元，無升跌，成交額39.79萬元，市值34.1億元。