財務指數調查：港人逾半月入用作日常開支　僅30%年輕受訪者稱有足夠儲蓄

香港人一向關心整體財務健康，有企業就此作調查，發現港人逾五成月入用作日常開支，僅30%受訪者稱有足夠儲蓄，反映港人對整體財務健康的信心一般。 保誠於2023年9月以網上問卷訪問733名年齡介乎18至60歲的本港受訪者，以「現時財務安全感」、「未來財務安全感」、「現時財務自由度」、「未來財務自由度」4個指標評估。

港人財務健康狀況只僅僅合格 調查顯示，受訪者的財務健康狀況整體得分僅53.1分。受訪者不論在現時或未來的財務安全感，所錄得的分數較高，當中港人的「現時財務安全感」與「未來財務安全感」指數分別為59.9分及52.6分，高於其「現時財務自由度」的52.3分，以及「未來財務自由」的47.5分。 保誠首席產品管理總監馮偉成指，根據指數結果，港人目前財務健康狀況只僅僅合格，面對突如其來的挑戰難以應付，他認為，18至35歲的市民，應該要更早計劃「趁早做」，明白財務重要性，才可迎接財務自由，以保障退休後的生活質素。