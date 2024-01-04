財務指數調查：港人逾半月入用作日常開支　僅30%年輕受訪者稱有足夠儲蓄

香港人一向關心整體財務健康，有企業就此作調查，發現港人逾五成月入用作日常開支，僅30%受訪者稱有足夠儲蓄，反映港人對整體財務健康的信心一般。
保誠於2023年9月以網上問卷訪問733名年齡介乎18至60歲的本港受訪者，以「現時財務安全感」、「未來財務安全感」、「現時財務自由度」、「未來財務自由度」4個指標評估。
港人財務健康狀況只僅僅合格
調查顯示，受訪者的財務健康狀況整體得分僅53.1分。受訪者不論在現時或未來的財務安全感，所錄得的分數較高，當中港人的「現時財務安全感」與「未來財務安全感」指數分別為59.9分及52.6分，高於其「現時財務自由度」的52.3分，以及「未來財務自由」的47.5分。
保誠首席產品管理總監馮偉成指，根據指數結果，港人目前財務健康狀況只僅僅合格，面對突如其來的挑戰難以應付，他認為，18至35歲的市民，應該要更早計劃「趁早做」，明白財務重要性，才可迎接財務自由，以保障退休後的生活質素。
18至35歲港人欠缺清晰的儲蓄目標
調查亦發現，港人將超過一半收入（52%）的收入，用於日常開支；31%用作儲蓄，如放入銀行；只有16%用以投資，並以股票最多，佔五成七。18至35歲年輕一代受訪者的財務健康指數分別為51.9分，就未來財務安全感和自由度而言，年輕一代得分低於較年長的受訪者，反映可能是因要面對各種困難，例如欠缺清晰的儲蓄目標（26%）所背負的財務負擔（43%）等；亦只有30%人認為自己有足夠儲蓄。
相反，50歲及以上受訪者或已累積了一定財富，且無需再供養父母或子女，因此對財務健康更感樂觀。
馮表示，針對有關港人財務狀況的最新調查，尤其是了解到他們在當下和未來的財務健康缺口，保誠推出升級版年金計劃，提供更多年金計劃選擇、額外保障。他續指，留意到客戶對保證現金流的需求有上升趨勢，因此認為延期年金的長線計劃有助客戶做好退休準備。