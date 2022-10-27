財富管理丨Syfe在港推出「靈活寶」以3.5%預期年利化收益 助港人儲蓄理財習慣

新加坡網上投顧平台Syfe宣布在港推出「靈活寶」(Cash+)投資組合，是平台自今年5月在本港推出以來的首個本地產品。該產品由Syfe與南方東英資產管理和易方達(香港)基金管理有限公司合作開發，投資組合由頂級美元貨幣基金構建，包括南方東英美元貨幣市場基金(50%)及易方達(香港)美元貨幣市場基金(50%)，可為投資者帶來極具吸引力的3.5%預期年利化收益。

「靈活寶」毋須鎖定定期或提款費用，為客戶資金提供高度的靈活性。據官方解釋，此產品能夠跟上利率上升的步伐，意味著預計收益率會根據利率上升而定期更新。相比起一般銀行的定期存款戶口，即使在利率上升時，其整個年期仍保持著相同的利率。

「靈活寶」先於去年首次在新加坡推出，其穩定性和一致的回報而成為Syfe最受歡迎的產品之一。截止今年9月30日為止，「靈活寶」新加坡投資組合在2022年從未出現過任何一天的負回報，並且一直保持實現預期回報的收益。在新加坡，隨著美國加息，Syfe已為其預期收益率作出了3次調整。

Syfe進軍香港6個月，業務發展已錄得穩健增長。包括：