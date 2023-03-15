財富自由｜調查：4成港人票選1千萬為財自門檻　若不投資需儲XX年才達致財自？

富途證券報告顯示，相比支撐實際生活支出，更多港人更渴望透過投資「致富」，而累積投資經驗愈多者，對財富的期望就愈高。其中投資目標當中，最多港人選擇「致富」，達27%， 其次是退休，有21%。雖然不少港人有置業夢，但在調查中僅排名第3，可見不少本港投資者期望投資可以大大提升整體財富水平。

邁向「財自」為大多數香港人的人生目標，近日有券商進行詬查，發現4成港人認為，需有1千萬才被定義為財自門檻，而單靠儲蓄更需要逾百年才能達成財自生活。

4成港人票選1千萬為財自門檻

報告亦指出，有41%受訪者以1,000 萬定義為財富自由門檻，富途以該人群最主要的每月收入2至3萬港元，及儲蓄水平20%至40%的中位數計算，若單靠儲蓄，需逾111年才能達成財富自由。

根據調查顯示，整體受訪港人仍然較為偏好儲蓄，最多人選擇將收入2至4成儲起，亦有5 分之1的人選擇將40%至60%收入作儲蓄。

最快26年實現財自

富途證券高級投資顧問鄺智傑表示，若港人希望盡早達至財富自由，最簡單直接的方法就是提升自己的投資比率以及增加收入來源。他以1,000萬港元及月入2至3萬港元作例子，投資者可嘗試將投資佔比提升至4成，即每個月投資1萬，而投資回報約為每年8%，便可以於26年時間滿足其財務自由的目標。