財庫局：明年續辦多項金融盛事　向世界展示香港是「超級聚寶盆」

財經事務及庫務局表示，本港明年將繼續舉辦一系列金融盛事，包括家族辦公室、投資、金融科技、Web3等不同領域，以吸引各地人才和資金來港覓商機，向世界展示香港是國際資本的「超級聚寶盆」。

財庫局指今年成功舉辦一系列具全球影響力的金融盛事

財庫局發表網誌指，盛大金融活動包括將於明年1月13至14日舉行的亞洲金融論壇2025，將邀請逾百位全球政商領袖及金融專家等參與，預計將吸引數以千計來自全球數十個國家和地區的業界人士參與。至於由CoinDesk主辦的「Consensus香港大會2025」將於明年2月舉行，預計將吸引超過8000人參與；3月將迎來第三屆「裕澤香江」高峰論壇。

財庫局又指，今年成功舉辦一系列具全球影響力的金融盛事，由財庫局聯同香港金融發展局、投資推廣署屬下家族辦公室專責團隊和金融服務及科技、可持續發展團隊，以及監管機構合共舉辦、贊助或支持超過550場本地及海外金融盛事及業界交流活動，吸引來自世界各地約48萬人參與。