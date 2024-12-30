財庫局：明年續辦多項金融盛事　向世界展示香港是「超級聚寶盆」

財經事務及庫務局表示，本港明年將繼續舉辦一系列金融盛事，包括家族辦公室、投資、金融科技、Web3等不同領域，以吸引各地人才和資金來港覓商機，向世界展示香港是國際資本的「超級聚寶盆」。
財庫局指今年成功舉辦一系列具全球影響力的金融盛事
財庫局發表網誌指，盛大金融活動包括將於明年1月13至14日舉行的亞洲金融論壇2025，將邀請逾百位全球政商領袖及金融專家等參與，預計將吸引數以千計來自全球數十個國家和地區的業界人士參與。至於由CoinDesk主辦的「Consensus香港大會2025」將於明年2月舉行，預計將吸引超過8000人參與；3月將迎來第三屆「裕澤香江」高峰論壇。
財庫局又指，今年成功舉辦一系列具全球影響力的金融盛事，由財庫局聯同香港金融發展局、投資推廣署屬下家族辦公室專責團隊和金融服務及科技、可持續發展團隊，以及監管機構合共舉辦、贊助或支持超過550場本地及海外金融盛事及業界交流活動，吸引來自世界各地約48萬人參與。
財庫局指出，金融盛事是向世界說好香港故事的重要舞台，透過舉辦國際級活動，香港向全球彰顯其在連接全球市場、創造價值以及引領創新方面的領導地位。香港將一如既往透過持續優化政策、改革創新，強化各個金融領域，加大與不同市場的合作，進一步鞏固和提升香港作為國際金融中心的地位。
當局又說，本港亦繼續充分發揮「超級聯繫人」的獨特角色，把握國家經濟發展帶來的機遇，將內地與全球市場緊密連結，助力「說好中國故事」；將搭建更高效、更廣闊的合作平台，向國際社會展示國家經濟增長帶來的潛力，讓香港在推動全球資本流動與深化合作中再創新高，進一步彰顯「連繫祖國與世界」的重要角色。
原文刊登於 香港電台