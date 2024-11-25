財庫局：正研究設立無抵押個人貸款借款上限　擬明年上半年諮詢

財經事務及庫務局局長許正宇在財庫論網誌表示，正研究設立無抵押個人貸款的借款上限，若借款人的每月收入低於某水平，放債人可批出的無抵押個人貸款不能多於借款人月收入若干比例，以加大力度處理過度借貸問題，目前正擬定每月收入及借款上限的具體水平。

其他擬議措施的初步方向包括，研究規定放債人收到貸款諮詢人的書面同意書後，須主動向諮詢人核對同意書的真確性，加強保障諮詢人。公司註冊處亦會研究優化投訴處理流程，加強與警方溝通及交換情報，以及研究加強監督放債人處理投訴的制度及程序。

財庫局表示，會加強向外傭、青年及低收入人士群體宣傳教育，提升借貸認知，特別是審慎借貸的重要性。當中，會重點提醒外傭群體借貸時，必須事先取得諮詢人的同意，方可在貸款申請提供諮詢人的資料，並加大力度向外傭僱主提供貸款諮詢人角色的資訊，以及投訴違反牌照條件的放債人的渠道。