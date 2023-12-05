財政部回應穆迪降級 稱失望及沒有必要

內地財政部回應評級機構穆迪下調信用評級展望時表示「失望」，強調宏觀經濟持續向好，預計今季經濟將保持回升向好態勢，仍是世界經濟穩定增長重要引擎。至於近年受樓市影響，房地產相關稅收下降，但佔地方一般公共預算收入比重無大幅回落，樓市下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來影響是「可控的、結構性的」。
料今季經濟保持回升向好態勢
穆迪維持內地主權信用評級「A1」不變，但將評級展望由「穩定」降至「負面」。財政部回應時指，今年以來全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱，內地經濟持續向好，高品質發展穩步推進，預計今季經濟將保持回升向好態勢。經濟恢復向好，財政收入保持恢復性增長。前三季度，全國一般公共預算收入同比增長8.9%，全國稅收收入升11.9%。財政支出進度合理加快，重點支出保障有力。穆迪對內地經濟增長前景、財政可持續性等方面擔憂，「是沒有必要的。」
今年是內地經濟從疫情衝擊中恢復的第一年，成功頂住來自國外風險和內地多重因素疊加帶來的下行壓力，不同季度經濟恢復有所波動，但總體持續向好，前三季度GDP同比增長5.2%。內需對經濟增長貢獻續升，最終消費支出對經濟增長貢獻率是83.2%，拉動GDP增長4.4個百分點；資本形成總額對經濟增長貢獻率是29.8%，拉動GDP增長1.6個百分點。展望未來，內地經濟具有巨大發展韌性和潛力，長期向好基本面不變。加上內地14億人口，4億多中等收入群體，需求潛力很大，將推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。
全國政府法定負債率低於國際警戒線
財政部指，近年來，通過相關部門和地方政府持續努力，防範化解地方政府債務風險制度體系已建立，債務處置工作取得積極成效。截至去年底，全國地方政府法定債務餘額35.1萬億元人民幣，加上納入預算管理的中央政府債務餘額25.9萬億元人民幣，全國政府債務餘額61萬億元人民幣。按照國家統計局公布去年GDP初步核算數121.02萬億元人民幣計，全國政府法定負債率(政府債務餘額與GDP之比)為50.4%，低於國際的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家。財政部及有關部門研究提出一籃子政策措施，著力防範化解地方政府隱性債務風險。
多措並舉支援地方財政平穩運行
另外，財政部指，高度重視地方財政運行情況，多措並舉支援地方財政平穩運行。一是積極安排中央對地方轉移支付，對地方經濟社會發展給予有力支援。二是督促地方加強資金統籌，優化支出結構，盤活存量資金，避免損失浪費，不斷提升財政資金的使用效益。三是進一步完善地方稅稅制，逐步建立規範、穩定、可持續的地方稅體系。土地出讓收入是地方政府性基金預算主體，收入是毛收入，收入減少同時，拆遷補償等成本支出相應減少。
房地產市場可控的、結構性的
近年來，受房地產市場影響，房地產相關稅收有所下降，但佔地方一般公共預算收入比重沒有大幅回落。總的看，房地產市場下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的、結構性的。