財政部回應穆迪降級 稱失望及沒有必要

財政部回應評級機構穆迪下調信用評級展望時表示「失望」，強調宏觀經濟持續向好。(資料圖片)

內地財政部回應評級機構穆迪下調信用評級展望時表示「失望」，強調宏觀經濟持續向好，預計今季經濟將保持回升向好態勢，仍是世界經濟穩定增長重要引擎。至於近年受樓市影響，房地產相關稅收下降，但佔地方一般公共預算收入比重無大幅回落，樓市下行給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來影響是「可控的、結構性的」。

料今季經濟保持回升向好態勢

穆迪維持內地主權信用評級「A1」不變，但將評級展望由「穩定」降至「負面」。財政部回應時指，今年以來全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱，內地經濟持續向好，高品質發展穩步推進，預計今季經濟將保持回升向好態勢。經濟恢復向好，財政收入保持恢復性增長。前三季度，全國一般公共預算收入同比增長8.9%，全國稅收收入升11.9%。財政支出進度合理加快，重點支出保障有力。穆迪對內地經濟增長前景、財政可持續性等方面擔憂，「是沒有必要的。」

今年是內地經濟從疫情衝擊中恢復的第一年，成功頂住來自國外風險和內地多重因素疊加帶來的下行壓力，不同季度經濟恢復有所波動，但總體持續向好，前三季度GDP同比增長5.2%。內需對經濟增長貢獻續升，最終消費支出對經濟增長貢獻率是83.2%，拉動GDP增長4.4個百分點；資本形成總額對經濟增長貢獻率是29.8%，拉動GDP增長1.6個百分點。展望未來，內地經濟具有巨大發展韌性和潛力，長期向好基本面不變。加上內地14億人口，4億多中等收入群體，需求潛力很大，將推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。