財政部在港發40億美元主權債，獲超額認購29倍。

中國財政部公布，在港發行40億美元主權債券，其中，3年期20億美元，發行利率為3.646厘；5年期20億美元，發行利率為3.787厘。財政部表示，此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資人認購踴躍，總認購金額1,182億美元，是發行金額的30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。 此次美元主權債券投資者類型豐富，地理分佈廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國投資者分別佔53%、25%、16%、6%，主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別佔比42%、24%、32%、2%。此次發行的債券將全部在香港聯合交易所上市。

滙豐：發行提升香港亞洲領先債券市場的地位 滙豐恭賀國家財政部成功在香港特別行政區發行美元主權債券，同時表示非常榮幸擔任本次發行的聯席主承銷商及賬簿管理人。



滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，這是國家財政部自2021年以來，再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心的發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。廖宜建認為，本次發行正能夠提升香港作為亞洲領先債券市場的地位。