財政預算案2023｜政府再發行銀債及綠債　新設基礎建設債券　不發行iBond原因是？

財政預算案公布，再發行銀債及綠債，新設基礎建設債券，不發行iBond原因是甚麼？(資料圖片)

昔日曾受散戶投資者推崇的通脹掛鈎債券不見影蹤，但財政司司長陳茂波同日公布，政府擬發行不少於500億元銀色債券，以及150億元綠色零售債券。他指，政府將進一步擴大綠色債券計劃的範疇，以涵蓋可持續金融項目；金管局會適時公布相關詳情。

財政司司長陳茂波出席財政預算案記者會，就事件回應傳媒，指出去年本港通脹率達1.7%，今年則約為2.5%，稱由於通脹受外圍經濟影響，難以為制定通脹掛鈎債券利率，同時銀行存款的息口或較今年預計通脹率更高，料市場對通脹掛鈎債券債劵（iBond）未必太熱衷，故今年未有打算發行。

財政預算案2023公布，政府表示繼續發行各種債券，包括銀債及綠債，以及新設基礎建設債券，惟暫不考慮發行通脹掛鈎債券債劵（iBond）。

成立基礎建設債券計劃 研讓公眾參與

除繼續發行銀債及綠債外，政府亦計劃成立基礎建設債券計劃。陳茂波說，基建是經濟持續發展，改善市民生活質素的重要一環，建議成立基礎建設債券計劃，讓政府可以更好管理大型基建的現金流需要，亦讓惠及經濟民生的項目早日落成。

陳茂波被問到，基礎建設債券是否為「明日大嶼」而舖路，他表示現時本港有多個基建進行中，因此基礎建設債券並非與「明日大嶼」掛鈎，之後會再向立法會提交更多文件，屆時公眾可知更多資訊。

此外，政府亦研究讓公眾有機會參與認購基建債券，對支持香港長遠發展的項目既有「參與感」，亦有「獲得感」，此項建議將會在2023/24年度向立法會提交有關建議。

料2027/2028年中期未償還債項比率低於10%

陳茂波表示，政府一直通過發債促進本地債市發展，以及達致其他政策目的，例如普惠金融、推動綠色可持續發展等，目前政府的未償還債項持續處於低水平，現時只佔本地生產總值4%，遠低於大部分其他先進經濟體，因此香港應善用發債的空間，以支持和加速經濟發展，未來會致力維持政府債務佔本地生產總值的比率在相對較低水平，預計到2027/2028年中期預測的尾段時，相關比率仍會低於10%；他又強調，會繼續恪守量入為出的財政紀律，發債所得的資金不會用作支付經常開支。

澳洲會計師公會回應

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚稱，「關於振興經濟吸引企業投資方面，公會認同政府在鞏固金融中心地位方面，在下年度發行不少於500億元銀色債券及 150 億元綠色零售債券，繼續發展擴大債券市場。」