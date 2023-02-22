財政預算案2023｜滙豐：預算案提供清晰路線圖　可加快香港經濟復蘇

滙豐（005）表示，歡迎及支持財政司司長於2023至24財政年度財政預算案提出多項措施，認為可加快香港經濟復蘇，為未來的增長奠定基礎。

債券有助提升香港國際金融中心地位

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，今天公布的預算案為香港長遠競爭力提供清晰的路線圖，尤其是金融服務方面。在各項現有優勢下，成立基礎建設債券計劃、進一步擴大互聯互通機制、發展香港成為國際綠色科技及金融中心新措施等，有助提升香港國際金融中心的地位。

對於上周特區政府成功發行代幣化綠色債券，足以證明香港在這綠色金融方面的領先優勢。香港作為全球最大人民幣離岸中心，透過邀請海外和內地的發行人來港發債、設立人民幣交易櫃枱，以及推出人民幣債券期貨等，可以繼續促進人民幣國際化。