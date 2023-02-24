財政預算案2023｜「牛肉乾」目標收多1億　輪船停泊料收多逾300%　哪項收入預期增最多？

財政司司長陳茂波本月22日公布最新一份的財政預算案，其中提到了一些政府收入帳目，包括「罰款、沒收及罰金」一項達24.4億元，較原來預算增加逾20％，「牛肉乾」的目標更是多收1億；輪船停泊亦料多收300%，到底那項收入預期增最多？

「牛肉乾」目標收多1億

據財政預算案指，俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」，去年度為港府庫房進賬11.6億元，較原來預算的11.8億元微跌近2％；惟較前一年的10.5億元增加近10%；並佔整體「罰款、沒收及罰金」近48％。

在2023/24年度預算中，料收12.7億元，預期按年增9.3%，按年多收1.08億。若以交通違例定額罰款320元計算，即今年需要發出近397萬張「牛肉乾」，平均每日要發出逾1.08萬張告票，即每小時需發逾450張告票。