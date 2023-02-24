財政預算案2023｜「牛肉乾」目標收多1億　輪船停泊料收多逾300%　哪項收入預期增最多？

財政司司長陳茂波本月22日公布最新一份的財政預算案，其中提到了一些政府收入帳目，包括「罰款、沒收及罰金」一項達24.4億元，較原來預算增加逾20％，「牛肉乾」的目標更是多收1億；輪船停泊亦料多收300%，到底那項收入預期增最多？
「牛肉乾」目標收多1億
據財政預算案指，俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」，去年度為港府庫房進賬11.6億元，較原來預算的11.8億元微跌近2％；惟較前一年的10.5億元增加近10%；並佔整體「罰款、沒收及罰金」近48％。
在2023/24年度預算中，料收12.7億元，預期按年增9.3%，按年多收1.08億。若以交通違例定額罰款320元計算，即今年需要發出近397萬張「牛肉乾」，平均每日要發出逾1.08萬張告票，即每小時需發逾450張告票。
輪船停泊料收多逾300%
財政預算案內，亦提及「客運碼頭－輪船停泊費」將多收逾300%。該項目去年度為港府庫房進賬170.2萬元，較再上一年度少近662.6萬元，少收原因為疫情影響。
在2023/24年度預算中，料收768.6萬元，預期按年大增達321.5%，按年多收624.6萬元，港府料主要由於全面通關，跨境渡輪服務在今年1月8日起恢復。
食環署重收各項牌照及許可證費用
其中食環署其中一項細項「牌照及許可證」，在2023/24年度預算案中急增1.33億元，增819.6%。
上財年因疫情紓困措施，當時曾延長豁免小販、食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、工廠食堂、烘製麵包餅食店等的牌照費用至2023年9月30日，共惠及約3.9萬名持牌人。
稅務局亦重收商業登記費
除食環署重收各項牌照及許可證費用外，稅務局亦重收商業登記費，料在2023/24年度預算案中，由去年度970萬，增至30億元，亦增加近300%。
破產管理署去年收入增近30%
至於預算案亦指，去年度破產管理署項下收入，增加4,254.2萬元，升29.3%，主要由於來自破產和清盤個案的收入較預期為多。
去年首10個月，本港個人破產呈請累計5,844宗，按年減少3%；企業強制清盤呈請累計407宗，增加2%。