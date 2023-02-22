財政預算案2023｜計劃8號風球照開市　陳茂波：將探討港交所在惡劣天氣下運作安排（更新）

計劃8號風球照開市，陳茂波指將探討港交所在惡劣天氣下的運作安排。(資料圖片)

財政司司長陳茂波在2023/24財政預算案中表示，港交所（388）將探討一系列的優化交易機制建議，包括探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。港交所現跌0.3%。

陳茂波稱，經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道。在詳細考慮市場有關中小型和初創企業融資的意見後，港交所亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。

陳茂波又指，港交所將與證監會探討進一步優化上市規則，平衡市場發展與監管需求，包括發行人回購股票後的相關安排。若建議獲市場支持，政府將對《公司條例》作出修改。

港交所：會通過一系列舉措提升港上市機制

港交所（388）主席史美倫表示，歡迎香港財政司司長在今天公布的2023/2024年度《財政預算案》中，提出多項進一步提升香港作為國際金融中心地位的舉措，港交所繼續推廣香港市場的獨特優勢，及作為東西方超級聯繫人的角色奠下重要基礎。

她表示期待繼續與特區政府和各持份者合作，進一步增強香港市場的韌性和活力。

此外，港交所行政總裁歐冠昇稱，港交所致力發揮關鍵作用，支持政府進一步發展香港金融市場的計劃。會通過實施一系列已宣布和計劃中的戰略舉措，持續提升香港的上市機制、發展市場基礎設施並豐富產品種類，以建設面向未來的領先市場。港交所會專注推動市場和業務的長期繁榮發展，並繼續支持客戶和社區。