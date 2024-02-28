財政司司長陳茂波今早（28日）發表新一份財政預算案，他提到，經過全盤考慮，今份預算案，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。以下《am730》將整合重點財金政策的分析及回應。

港交所：進一步增強香港市場的吸引力

財政司司長陳茂波已公布新一份財政預算案，港交所（388）主席史美倫和行政總裁歐冠昇對預算案作出回應。

主席史美倫說，歡迎財政預算案中提出多項舉措進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力，期待繼續與特區政府和所有持份者合作，進一步增強香港市場的吸引力、韌性和活力。

行政總裁歐冠昇說，港交所致力發揮關鍵作用，支持政府進一步發展香港金融市場。過去一年，香港交易所推出了許多重要舉措，包括持續提升我們的上市機制、讓市場基礎設施更加現代化，並不斷擴大我們的產品生態圈，正制定更多舉措，以提高市場的流動性和效率。

證監會：將於稍後公布延長資助計劃

證監會表示，歡迎財政司司長陳茂波於2024至2025年度政府財政預算案中，為進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位而提出的各項措施。

證監會主席雷添良表示，建議措施將加強香港作為全球資產及財富管理樞紐和集資中心的競爭優勢。證監會行政總裁梁鳳儀稱，證監會支持政府致力推動香港資本市場的長遠穩健增長，並將與港交所緊密合作，以改善市場的微觀結構、降低股市交易成本及提升市場效率。

證監會亦歡迎其他降低成本的政策及激勵措施，包括延長開放式基金型公司及房地產投資信託基金(房地產基金)的資助計劃，以及豁免房地產基金的印花稅。證監會將於稍後公布延長資助計劃的更多細節。

畢馬威何家輝：同意政府今年停止發放消費券

畢馬威中國稅務合夥人何家輝指，有關24/25 年潛在的480億元赤字預算，認為是現時財政儲備可承擔的水平，亦同意政府今年停止發放消費券，同意政府應該更善用資源，投放於經濟發展, 好讓企業及市民得益 。

何又認為，香港暫時財政狀況尚算穩健。政府應善用財政儲備，提升香港競爭力，把握中長期發展機遇，亦建議政府應全面檢討稅制，考慮香港未來經濟定位，在稅務政策上做出針對新措施。

澳洲會計師公會：有助刺激樓市復甦

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚，讚成政府撤辣支持樓市復甦，認為撤辣有助吸引剛需人士入市，帶動交投量刺激成交，有助增加房地產發展商的買地意欲。他強調，樓市復甦更需整體市場環境的支持，稅務只是影響樓市表現的其中一個因素，如果能吸引更多剛需人士入市例如通過「高才通」和「新資本投資者入境計劃」引入的人才等，更有助刺激樓市復甦。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會副主席王文暉歡迎政府進一步優化有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，包括檢討稅務寬免制度的適用範圍、增加合資格交易的種類，以及提升有關處理附帶交易的彈性，她期望有更多具體的訊息公佈，盡快落實相關措施，帶動香港家族辦公室和財富管理中心的發展。