財政司司長陳茂波今早（28日）發表新一份財政預算案，他提到，經過全盤考慮，今份預算案，政府將採取財政整合策略，讓財政赤字逐步收窄，收支回復平衡。以下《am730》將整合重點財金政策的分析及回應。
港交所：進一步增強香港市場的吸引力
財政司司長陳茂波已公布新一份財政預算案，港交所（388）主席史美倫和行政總裁歐冠昇對預算案作出回應。
主席史美倫說，歡迎財政預算案中提出多項舉措進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力，期待繼續與特區政府和所有持份者合作，進一步增強香港市場的吸引力、韌性和活力。
行政總裁歐冠昇說，港交所致力發揮關鍵作用，支持政府進一步發展香港金融市場。過去一年，香港交易所推出了許多重要舉措，包括持續提升我們的上市機制、讓市場基礎設施更加現代化，並不斷擴大我們的產品生態圈，正制定更多舉措，以提高市場的流動性和效率。
證監會：將於稍後公布延長資助計劃
證監會表示，歡迎財政司司長陳茂波於2024至2025年度政府財政預算案中，為進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位而提出的各項措施。
證監會主席雷添良表示，建議措施將加強香港作為全球資產及財富管理樞紐和集資中心的競爭優勢。證監會行政總裁梁鳳儀稱，證監會支持政府致力推動香港資本市場的長遠穩健增長，並將與港交所緊密合作，以改善市場的微觀結構、降低股市交易成本及提升市場效率。
證監會亦歡迎其他降低成本的政策及激勵措施，包括延長開放式基金型公司及房地產投資信託基金(房地產基金)的資助計劃，以及豁免房地產基金的印花稅。證監會將於稍後公布延長資助計劃的更多細節。
畢馬威何家輝：同意政府今年停止發放消費券
畢馬威中國稅務合夥人何家輝指，有關24/25 年潛在的480億元赤字預算，認為是現時財政儲備可承擔的水平，亦同意政府今年停止發放消費券，同意政府應該更善用資源，投放於經濟發展, 好讓企業及市民得益 。
何又認為，香港暫時財政狀況尚算穩健。政府應善用財政儲備，提升香港競爭力，把握中長期發展機遇，亦建議政府應全面檢討稅制，考慮香港未來經濟定位，在稅務政策上做出針對新措施。
澳洲會計師公會：有助刺激樓市復甦
澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚，讚成政府撤辣支持樓市復甦，認為撤辣有助吸引剛需人士入市，帶動交投量刺激成交，有助增加房地產發展商的買地意欲。他強調，樓市復甦更需整體市場環境的支持，稅務只是影響樓市表現的其中一個因素，如果能吸引更多剛需人士入市例如通過「高才通」和「新資本投資者入境計劃」引入的人才等，更有助刺激樓市復甦。
澳洲會計師公會大中華區稅務委員會副主席王文暉歡迎政府進一步優化有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，包括檢討稅務寬免制度的適用範圍、增加合資格交易的種類，以及提升有關處理附帶交易的彈性，她期望有更多具體的訊息公佈，盡快落實相關措施，帶動香港家族辦公室和財富管理中心的發展。
彭博：撤辣或為發展商住宅銷售量帶來50%增長
彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮指，撤銷投資者和海外買家的額外印花稅有望為香港樓市注入新動力，新鴻基地產、長實集團及恒基兆業地產等計劃於三月份推出新住宅項目的龍頭地產發展商或將受惠。香港全年一手住宅交易量有望躍升50%，或重返十年平均水平，達到16,000宗。如果上述發展商能夠成功吸引買家，其他公司如新世界發展和信和置業亦可能隨之推出新盤項目。
嶺大歐陽達初：政府收入不應依賴少部份「打工皇帝皇后」
嶺大社會學及社會政策系助理教授歐陽達初表示，是次政府提出實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，將標準稅率提高至16%。提高目前稅制的累進程度，要求年薪及收入最高人士繳立更多稅項，從財政公平性來說是正確的方向，即使提高後香港的稅率仍相對地低。不過從長期的公共財政及收入分配來說，低稅制造成的稅基狹窄與本地的收入結構相關。長遠來說，政府的收入不應依賴少部份「打工皇帝皇后」，反而從根本上改變本地的薪金及收入結構，減低第一次分配內的經濟不平等，讓更多打工仔女有能力交稅，可對公共財政作出承擔。
致同：全面撤辣只有短期的刺激作用
致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮表示，全面撤銷樓市冷卻措施可能會在短期內提振市場情緒，但高利率和疲軟的經濟前景將繼續打擊買家信心，認為經濟復甦和市民收入增長才是改善住房需求和穩定房地產市場最有效和根本的途徑。
他補充，面對持續龐大財政赤字，政府須迫切考慮如何削減開支和增加收入。雖然當前經濟環境充滿挑戰，並非開徵新稅的良好時機，政府應全面審視稅制，考慮可行的改革方案，以擴大稅基。
萬方家族辦公室：政策促進大灣區富裕家族加快來港設立家辦
萬方家族辦公室集團首席執行官及創始人關志敏表示，歡迎政府公佈的財政預算案。就家族辦公室行業而言，本次預算案清晰看到政府進一步支持行業發展的決心，例如將進一步優化有關單一家族辦公室的優惠稅制等。
他又指，即將接受申請的新資本投資者入境計劃，引起客戶廣泛興趣。這一戰略性舉措充分利用香港作為超級聯繫人的優勢，不僅帶動私人財富管理行業持續發展，更持續為本港經濟注入新活力，又指對香港的家族辦公室生態發展充滿信心。
孖士打律師行：對零售基金領域的影響仍有待觀察
就今天財政預算案公佈有關開拓資金及遷冊機制，孖士打律師行公司及證券顧問律師王慧萍指，吸引中東資本的舉措是意料之中，但對零售基金領域的影響仍有待觀察。
香港現行的基金結構已建立遷冊機制，雖然取消繁文縟節和簡化遷册機制肯定會對吸引現有的外地基金來港注册和營運有所幫助，但基金發起人仍然需要一個切實和令人信服的理由來决定是否遷册。對於開放式基金公司而言，延續將於2024年5月9日到期的政府補助計劃，將有助於吸引基金管理人遷至香港並在香港營運。
世邦魏理仕：預計第二季一手買賣每月逾千宗
世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，政府取消13年以來的所有市場緊縮措施，決定符合市場預期，預計此積極措施或將為市場創造正面勢頭。由於息口偏高仍然為不少商業投資活動的障礙，預計交投回升將循序漸進，而房地產投資市場能否持續復甦，關鍵在於租金回升及整體空置率改善。
世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，政府決定撤銷所有住宅物業需求管理措施，隨著市場情緒轉趨正面，預計可為市場交投量帶來正面作用。是次放寬印花稅將鼓勵更多外來人才、非本地買家及投資者入市，預計2024年第二季的一手買賣將每月超過1,000宗。
大新：支持中小企融資擔保計劃申請期延長
就今天公佈的財政預算案中提到「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期延長兩年至2026年3月底，以及計劃下的總信貸保證承擔額將額外增加100億元，大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富表示：「 我們十分支持相關優化措施，該計劃自推出以來深受香港中小企歡迎，相信可繼續有效解決中小企應付資金流問題，協助他們在市場上保持競爭力及靈活性，長遠有利營商環境。作為紮根香港的本地銀行，大新銀行將繼續關注及支持香港中小企生態圈穩定繁榮發展。」