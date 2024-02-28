財政預算案2024｜政府公布將發行銀債綠債基建債　一文了解發債詳情

陳茂波指，700億的零售債當中，包括500億元銀色債券、200億元綠色債券及基礎建設債券。政府指，除了推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的參與感。

基礎建設債券計劃為新計劃，政府指，會將這兩項計劃的合共借款上限訂為5,000億元，以增加額度調配的靈活性，集資所得將撥入基本工程儲備基金，投資於有利長遠發展的項目。這兩項計劃將逐步取代現時的「政府債券計劃」。

政府過往已發行過2批綠色債券，2023年綠色債券發行額不少於150億元，保證息率達4.75厘，年期3年，每半年派息一次。政府指，持有有效香港身份證的香港居民即可認購。而新一批綠色債券發行額，則較2023年第二批為少。

政府過往已發行過8批銀色債券，2023年銀色債券發行額不少於500億元，保證息率達5厘，年期3年，每半年派息一次。政府指，年滿60歲持有有效香港身份證的香港居民即可認購。而新一批銀色債券發行額，亦不少於500億元。

澳洲會計師公會：有助提升香港在債券市場優勢

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，目前香港債款佔GDP比例仍處於相當低的水平，只佔4%左右，對比其他先進經濟體，香港目前的負債比率是很低的，因此在目前情況下發債是一個可行選項，同時亦都能為市民提供多一些低風險回報穩定的投資選擇。

他又指，發債亦有助進一步提升香港在債券市場的優勢，鞏固金融中心的地位。近期惠譽亦確認香港‘AA-’信貸評級及其「穩定」展望，高信貸評級亦反映特區政府有穩健的財政狀況及還款能力發債。