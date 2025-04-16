財政預算案2025｜何君堯指位居司長非努力就足夠　明言不支持預算案

立法會今日二讀辯論財政預算案的撥款條例草案，議員何君堯不滿意政府未能達致基本法要求量入為出的原則，應力求收支平衡、避免赤字，他明言不支持今年的財政預算案。
何君堯發言時指出不否定財政司司長陳茂波削減赤字的努力，但司長一職不是努力就足夠，需要具備才華和勇氣。他續指先不評論陳茂波的才華，但認為要有勇氣把關，做到「應使則使」。他舉例財政預算案提出公務員凍薪，只是雞毛蒜皮的做法。他認為不應玩數字遊戲，應果斷削減「冗員」。何君堯指自己數年前已提醒政府要留意基本法指明量入為出的原則，但政府仍然當是「耳邊風」，赤字連年增長，所以不支持今年財政預算案。
狄志遠會投贊成票或棄權
受削減開支影響，社福界被一刀切削減開支。社福界立法會議員狄志遠指在人口老齡化、貧窮人口增加等的社會現象下，社福機構的承擔已超過對政府的承諾。現在政府要進一步削減福利開支，機構已承受不來。他強調政府推動財務改革時，絕不能以犧牲基層服務為代價。他建議往後政府財政穩定下來時，能馬上取消削減福利開支的措施。狄志遠向傳媒表示會視乎當局稍後在會上的回應，再決定投票立場。如果大部分建議獲接納，會投贊成票，否則會投下棄權票。
不過，會上大多議員發言支持預算案。民建聯主席陳克勤提到美國挑起的關稅戰，對香港支柱產業造成一定衝擊。他促請政府推動產業多元化發展，拓展新經貿關係，例如中東、東盟、一帶一路國家等，吸引新企業及人才來港。