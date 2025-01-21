財政預算案2025︱德勤：公務員減薪需視乎效益　暫不應倉卒推出新稅種

政府將於下月26日發表新一份《財政預算案》。德勤今(21日)發表對預算案的建議。對於財赤下公務員應否減薪，德勤中國財政預算案小組主管合夥人尹佩儀指，需要視乎成本效益，現時政府有不少空缺，她建議公務員在減薪前可研究縮減編制人手，如善用科技取代要增加的人手。至於如何開源，德勤認為現時政府推出新稅種不應過於倉卒。

德勤還建議推動數字化經濟，為跨境電商推出安全港，將離岸申報企業的50%收入視為離岸所得，以減少離岸申報的稅務不確定性，並為企業建立數位平台提供稅務優惠。同時，德勤建議對國際大宗商品交易商推出8.25%的稅務優惠，以吸引企業落戶香港。

對於是否減少兩元乘車優惠以節省開支，尹佩儀表示，政府掌握更多資料和數據，相信能取得「平衡」。她指出，政府有多項支出可考慮削減，應全面檢視，從整體上減少經常性開支，而非僅針對某項政策，如兩元乘車優惠或公務員減薪。她認同現時政府未必能輕易開源，但「咁節流要諗諗辦法去做」。

至於如何開源，德勤指香港的稅基較窄，但在考慮是否擴闊稅基之前，政府應首先全面審視公共財政，特別是在目前財政收入欠佳的情況下，推出新稅種時不應過於倉卒。同時，德勤指推出新稅種需要進行充分的研究和諮詢，並認為政府應該開始進行相關的諮詢和研究，以擴闊稅基。