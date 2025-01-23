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財經
2025-01-23 18:20:00

財政預算案2025｜財赤料970億　會計師公會倡徵基建通行費增收入

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香港會計師公會會長歐振興(中)指，應該思考如何利用科技的力量來改進公務員的編制和工作流程。(會計師公會提供)

香港會計師公會會長歐振興(中)指，應該思考如何利用科技的力量來改進公務員的編制和工作流程。(會計師公會提供)

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新一份《財政預算案》下月出爐。香港會計師公會今(23日)就《預算案》提出建議，預計本財年財政赤字約970億元，與政府的預測結果相若，財政儲備將跌至6,375億元，相當於政府10個月開支，惟本港整體財政狀況仍然穩健。同時，該會建議徵收基建通行費、提高住宅物業租賃印花稅，以及容許物業買家以分期付款方式繳納自住物業印花稅等。

分期支付自住物業印花稅　提高住宅租賃印花稅

會計師公會認為，本財年財政赤字約970億元，主要受賣地收入減少等因素影響。然而，香港整體財政狀況仍然穩健，赤字佔本地生產總值(GDP)比率低，公會建議政府一方面增加收入，另一方面優化公共開支，包括向進入指定香港管制站的地面交通工具收取基建通行費，認為建議與陸路離境稅不同，類似於隧道徵費。

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此外，公會建議允許物業買家以分期付款方式繳納自住物業印花稅，認為這將有助於減輕買家的即時財務負擔，而不會影響政府的整體收入。另外，公會建議提高住宅物業租賃的印花稅，並將薪俸稅較高級別的標準稅率從16%提高至16.5%。公會認為，調整有助於增加庫房收入，且不會對社會上弱勢群體造成顯著影響，預計調整薪俸稅率可為政府帶來額外4至5億元的稅收。

回應公務員減薪  會長：應思考利用科技改進編制

至於公務員是否應減薪以紓緩財赤問題，會計師公會會長歐振興指，雖然公務員薪酬在政府開支中佔比甚高，但應該思考如何利用科技的力量來改進公務員的編制和工作流程，認為這樣可以使薪酬進行適當調整。

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