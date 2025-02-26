財政預算案2025｜致同：香港財政赤字迫在眉睫 擴大稅基、增加收入刻不容緩

財政司長陳茂波今日(26日)公布2025至2026年度《財政預算案》，提出一系列旨在減少開支並振興香港經濟的措施，以應對日益增長的財政赤字。主要提案包括對所有公務員實施凍薪、針對性稅務寬減措施及資助計劃，以重振關鍵行業並加速城市的經濟轉型。面對嚴峻的財政挑戰，這些措施旨在促進經濟增長，並增強香港的競爭優勢。 致同(香港)會計師事務所稅務主管合夥人陳錦榮表示，儘管香港的財政儲備提供了一定的緩衝，但不斷攀升的赤字迫切需要立即採取戰略行動。為保障香港未來的繁榮，敦促政府立即開展全面的擴闊稅基研究。銷售稅和資本增值稅可能是長期稅制改革的可行選擇。儘管消費者信心低迷，但薪俸稅和利得稅的穩定收入顯示出香港經濟的強健實力。政府應優先推行可持續經濟發展政策，同時加強市民對未來經濟的信心。這一做法將為政府創造更多的收入來源，並確保穩定的財政基礎。

採取更果斷措施探索新收入來源 政府提出「強化版」的財政整合計劃，包括2024/25至2027/28年度累計削減政府經常性開支7%，並宣布凍結所有香港官員和公務員薪酬，同時目標是在2027年4月1日前裁減1萬個公務員職位。為紓緩公眾在持續經濟挑戰下的財政壓力，政府將提供100%減免予2024/25年度薪俸税、個人入息課税和利得稅，上限為1,500元。 陳錦榮表示，支持削減公共開支的舉措，並讚賞政府官員與公衆共渡時艱的承擔。然而，需要更果斷的舉措來增加收入及探索新的收入來源。秉持使用者自付原則，建議提高所有私家車的牌照費和政府隧道的隧道費。儘管政府預計全球最低稅率每年可帶來150億元的稅收，敦促政府積極吸引投資，鼓勵企業在香港設立業務，以應對日益激烈的全球人才和資本競爭。確保跨國企業繼續將香港視為具有吸引力和競爭力的營商中心至關重要。

擴大資金支持與建立支持性生態系統是香港成創科中心關鍵 香港政府將人工智能(AI)作為推動科技進步的主要驅動力，並預留10億元設立香港人工智能研發院。該研究院將領導上游研發，加速創新商業化，並擴大 AI 應用範圍。 為進一步促進產業轉型，政府推出100億元「創科產業引導基金」，推動新興行業發展，並推出1.8億元的「創科加速器先導計劃」，為每個初創企業服務機構提供最高3,000萬元的資助，以豐富初創生態系統。此外，香港太空機器人與能源中心積極參與嫦娥8號任務，並正在籌備第三個以先進製造和可持續發展為重點的InnoHK研發平台。

陳錦榮指出，對政府前瞻性的科技舉措表示贊同，這些舉措旨在培育AI及醫療健康等新興增長引擎，顯示出政府對香港科技驅動未來的重大承諾和清晰願景。為了讓香港成功躋身全球科技中心，成長中的企業必須獲得充足的增長資金，以及併購或上市的機會。儘管香港的信息科技產業發展已有所進展，但資金挑戰仍然存在，尤其是對於那些尋求擴展的初創企業和中期企業。克服這些困難需要關注商業應用國際化、創新營銷策略，以及與影響力更大的海外企業建立更強的聯繫。通過解決這些問題並促進更具支持性的生態系統，香港可以加速邁向成為世界級科技創新中心的目標。

多管齊下的策略將鞏固香港的金融領導地位 《財政預算案》致力加強香港作為全球金融中心的地位，透過深化與東盟及中東地區的聯繫。港交所將加強在這些地區的推廣工作，並探索交易所買賣基金上市的合作可能性，以擴大投資產品選擇及促進資金雙向流動。此外，政府亦會增加認可的海外交易所，便利國際企業在港第二上市。為進一步推動資產及財富管理業發展，政府將擴大針對基金、單一家族辦公室及附帶權益的稅務優惠範圍。 重點金融科技及虛擬資產措施包括發布第二份發展虛擬資產政策宣言，旨在融合傳統金融與創新技術、提升安全性及促進全球創新。政府將就虛擬資產交易及託管服務的發牌制度展開諮詢，同時推行法幣穩定幣的監管框架，並由金管局加快審批程序。此外，有關黃金及大宗商品交易的計劃亦涵蓋改善倉儲設施、優化交易機制及加強市場推廣。

陳錦榮總結，歡迎政府致力將香港打造為領先金融創新中心及全球虛擬資產和大宗商品樞紐。多管齊下的策略對於鞏固香港作為國際金融中心的領先地位及實現綠色科技及金融目標至關重要。這包括解決新興領域的人才短缺問題、建立更靈活的監管環境以緊貼創新步伐，以及善用與中東及其他地區的策略性合作夥伴關係。透過綠色金融及影響力投資引領ESG發展，將吸引可持續資本。此外，運用數據分析、人工智能、普惠金融及大灣區融合，將進一步提升香港在全球金融格局中的競爭力及韌性。