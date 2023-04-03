財新中國3月製造業PMI降至50遜預期　分析：主要受外需不振拖累

分項數據顯示，製造業供需修復速度減慢，3月製造業生產指數、新訂單指數在擴張區間回落，僅略高於榮枯線，部分受訪企業反映受益於疫情防控放開，客戶需求和數量均有改善；但也有企業表示銷售相對疲弱，尤其是海外訂單。分品類來看，消費品銷售增長，中間品和投資品銷售下降。此外，主要受外需不振拖累，新出口訂單指數重回收縮區間。

財新中國製造業採購經理指數（PMI）公布數據，3月錄得50，較2月下降1.6個百分點，落在榮枯線（信心指數臨界值）上，顯示製造業經濟活動總體與上月持平，回暖勢頭放緩，同時遜預期的51.7。

製造業供應鏈延續了2月的修復趨勢，3月供應商供貨時間指數繼續位於擴張區間，但較上月略有回落。

製造業企業主仍對未來生產經營充滿信心，3月信心指數較2月的近兩年高點有所回落，但仍高於長期均值。企業普遍預計，未來一年將恢復更正常的運營狀態。市場需求改善、客戶數量增加、新產品開發等因素，支撐了業界的增長預測。

展望依賴內需的提振

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月財新中國製造業PMI相關數據顯示經濟快速復甦勢頭有減弱跡象，反映疫情期間積壓需求短期釋放後經濟恢復基礎不牢固。展望未來，經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升，現時唯有務實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實中央提出的恢復和擴大消費的既定目標。