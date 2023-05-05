財新中國4月服務業PMI跌至56.4　仍連續4個月擴張

財新及標普全球聯合公布，4月中國服務業採購經理指數（PMI）跌至56.4，儘管低於3月的57.8，但仍創2020年11月以後的第2高，且連續第4個月擴張，數據顯示，4月中國服務業活動繼續保持強勁，但多項分類指數表現轉差。

新訂單量上升推動企業用工繼續擴張，但幅度是3個月內最低。平均投入成本升至12個月以來最多，用工成本增加、原材料及辦公用品價格上升，亦帶動經營費用增加，不過企業收費只是略為上調。有企業指，競爭壓力下，為吸引新訂單，難以將成本轉嫁至顧客。

期內，產品及新訂單增速轉弱，新接出口業務量亦有所放緩，但仍較歷史數據強勁，受到疫情影響消退，需求轉強等影響。

訂單量上升使企業用工續擴張

新訂單量上升推動企業用工繼續擴張，但幅度是3個月內最低。平均投入成本升至12個月以來最多，用工成本增加、原材料及辦公用品價格上升，亦帶動經營費用增加，不過企業收費只是略為上調。有企業指，競爭壓力下，為吸引新訂單，難以將成本轉嫁至顧客。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月服務業依舊高歌猛進，相比之下製造業增長乏力形成施累。市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性依舊存疑，多項數據也指向經濟恢復基礎不牢固的事實。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。

調查又反映，雖然企業信心創4個月新低，但樂觀度仍高，認為未來12個月經營活動會進一步擴張。