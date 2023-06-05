財新中國5月服務業PMI錄57.1　反映生產經營活動加速擴張

5月財新中國服務業PMI指數公布，錄得57.1，按月上升0.7，為2020年12月以來次高，僅低於今年3月；至於5月財新中國綜合PMI上升2個百分點至55.6，創2021年以來新高，顯示中國企業生產經營活動加速擴張。

受抑制需求得以釋放

服務業供需繼續擴張，5月服務業經營活動指數、新訂單指數均按月錄小幅反彈，均錄自2020年12月以來次高。有受訪企業反映防疫政策優化後，受抑制需求得以釋放，企業經營狀況逐步恢復常態化，支撐近期經營活動擴張；5月服務業新出口訂單指數在擴張區間降至年內最低，顯示外需仍具韌性但擴張速度放緩。

就業續受市場供需拉動，5月服務業就業指數微跌，不過仍處擴張區間。企業表示增加用工主因市場有好轉，需提高產能以填補離職空缺；新訂單增加下，5月積壓業務量續上升，但5月漲幅則放緩至近3月來最低。