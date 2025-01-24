財經一周前瞻｜日本料今加息至18年來最大幅度　特朗普促儲局減息　標普再創新高【1月24日更新】

【1月24日更新】美國當選總統特朗普(Donald Trump)於當地時間1月20日(周一)中午12時宣誓就任第47任美國總統，重返白宮，正式開啟「特朗普2.0時代」。市場將關注他就職後公布的行政命令內容以及對華政策。
特朗普周二(22日)表示，仍在討論自2月起對中國加徵10%關稅。他還宣布將建立「史上最大」的AI基礎設施計劃，OpenAI、軟銀和甲骨文將共同出資5,000億美元。受消息影響，美股AI相關板塊全線上漲，標普創出歷史新高，一度達到6,100點，納指重上2萬點。
市場關注日本加息對股市衝擊
另外，在美國聯邦儲備局本月底公布利率決策之前，日本央行將於周四和周五(23日及24日)舉行為期2天的議息會議，並在周五公布利率結果。市場普遍預計日本央行周五(24日)將再加息0.25%至0.5%，這將是18年來最大的加息幅度。市場關注日本央行收緊流動性對全球股市的衝擊，2024年夏季由於美日息差交易逆轉引發全球股市暴跌。
在周四(23日)，美國總統特朗普以視像形式在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話時表示，將要求聯儲局立即減息，呼籲其他國家仿傚，又稱自己比鮑威爾更懂利率，認為聯儲局官員會聽取他的意見。
至於聯儲局將於下周二(28日)及周三(29日)議息，市場普遍預料，經過連續3次減息後，聯儲局會按兵不動，聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘的可能性高。
受特朗普言論影響，美股在周四(23日)連續4日「狂歡」，三大指標齊漲，道指升408點，收報44,565點；納指收報20,053點，升44點；標普升32點，收報6,118點，再創新高。
投資者也關注多間大型企業本周公布的季度業績，包括Netflix、3M、強生、寶潔和美國運通等。
以下是1月17日資料
【1月17日更新】儘管美國最新非農就業數據超乎預期，創9個月以來最大增幅，失業率意外降至4.1%，減低市場對今年減息期望。然而美國通脹數據有回落跡象，生產者物價指數PPI按年升3.3%，低於預期的3.5%。市場最關注的美國12月消費物價指數(CPI)於15日公布，按年升幅2.9%，符合預期；核心CPI更按年升幅3.2%，低於市場預期。消息刺激美股「狂歡」，三大指暴漲，道指上漲超過700點，納指飆2.45%或466點，漲幅最大，標普500指數創2024年11月以來的最大單日漲幅，預期美國將有一波升勢。
《彭博》周四(16日)引述消息人士報道，日本央行官認為，只要美國當選總統特朗普在下周上任後不會造成太多負面意外，日本央行在下周好大機會加息。
財經一周前瞻｜美國重點數據及大行業績發布時間
- 1月14日：12月PPI，預測+3.5%(按年)，前值+3%，實際：+3.3%，遜預期。
- 1月14日：12月核心PPI，預測+3.8%(按年)，前值+3.4%，實際：+3.5%，遜預期。
- 1月15日：12月CPI，預測+2.9%(按年)，前值+2.7%，實際：+2.9%(按年)，符預期。
- 1月15日：12月核心CPI，預測+3.3%(按年)，前值+3.3%，實際：+3.2%(按年)，低於預期
- 1月15日業績：花旗、摩根大通、貝萊德、富國銀行、高盛
- 1月16日：12月零售銷售(按月)，預測+0.6%，前值+0.7%，實際：+0.4%，遜預期
- 1月16日：12月核心零售銷售(按月)，預測+0.5%，前值+0.2%，實際：+0.7%，勝預期
- 1月16日：12月首次申領失業救濟金人數，預測21萬，前值20.1萬，實際：21.7萬，高於預期
- 1月16日：12月連續申領失業救濟金人數，預測187.7萬，前值186.7萬，實際：185.9，遜預期
- 1月16日業績：美銀、摩根士丹利、聯合健康