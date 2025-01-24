財經一周前瞻｜日本料今加息至18年來最大幅度　特朗普促儲局減息　標普再創新高【1月24日更新】

特朗普周二(22日)表示，仍在討論自2月起對中國加徵10%關稅。他還宣布將建立「史上最大」的AI基礎設施計劃，OpenAI、軟銀和甲骨文將共同出資5,000億美元。受消息影響，美股AI相關板塊全線上漲，標普創出歷史新高，一度達到6,100點，納指重上2萬點。

市場關注日本加息對股市衝擊

另外，在美國聯邦儲備局本月底公布利率決策之前，日本央行將於周四和周五(23日及24日)舉行為期2天的議息會議，並在周五公布利率結果。市場普遍預計日本央行周五(24日)將再加息0.25%至0.5%，這將是18年來最大的加息幅度。市場關注日本央行收緊流動性對全球股市的衝擊，2024年夏季由於美日息差交易逆轉引發全球股市暴跌。

在周四(23日)，美國總統特朗普以視像形式在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話時表示，將要求聯儲局立即減息，呼籲其他國家仿傚，又稱自己比鮑威爾更懂利率，認為聯儲局官員會聽取他的意見。