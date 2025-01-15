財經一周前瞻｜美國最新PPI遜預期　12月CPI即將來襲　股市恐見震盪【1月15日更新】

【1月15日更新】美國最新非農就業數據超乎預期，創9個月以來最大增幅，失業率意外降至4.1%，減低市場對今年減息期望。美股3大指數上周五(10日)應聲下挫，其中道指跌近700點。惟反映美國通脹另一指標的生產者物價指數PPI在12月份按年升3.3%，低於預期的3.5%；核心PPI按年升3.5%，低於預期3.8%，美股隔晚反彈，市場靜待美國今晚公布12月消費物價指數(CPI)，美股恐怕將劇烈震盪。

另外，美股業績期本周將揭開序幕，多間大型金融機構將公布季度業績，重點有摩根大通、貝萊德、高盛、美國銀行(美銀)、花旗和摩根士丹等。