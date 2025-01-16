財經一周前瞻｜美國12月核心CPI回落至3.2%　美股「狂歡」料見漲勢　環球經濟一文睇清【1月16日更新】

【1月16日更新】儘管美國最新非農就業數據超乎預期，創9個月以來最大增幅，失業率意外降至4.1%，減低市場對今年減息期望。然而美國通脹數據有回落跡象，生產者物價指數PPI按年升3.3%，低於預期的3.5%，市場最關注的美國12月消費物價指數(CPI)隔晚(15日)公布表現符預期，按年升幅由2.7%，核心CPI按年升幅3.2%，低於市場預期。消息刺激美股「狂歡」，三大指暴漲，道指上漲超過700點，標普500指數創2024年11月以來的最大單日漲幅，預期美國將有一波升勢。
另外，美股業績期本周將揭開序幕，多間大型金融機構將公布季度業績，重點有摩根大通、貝萊德、高盛、美國銀行(美銀)、花旗和摩根士丹等。
財經一周前瞻｜美國重點數據及大行業績發布時間
- 1月14日：12月PPI，預測+3.5%(按年)，前值+3%，實際：+3.3%，遜預期。
- 1月14日：12月核心PPI，預測+3.8%(按年)，前值+3.4%，實際：+3.5%，遜預期。
- 1月15日：12月CPI，預測+2.9%(按年)，前值+2.7%，實際：+2.9%(按年)，符預期。
- 1月15日：12月核心CPI，預測+3.3%(按年)，前值+3.3%，實際：+3.2%(按年)，低於預期
- 1月15日業績：花旗、摩根大通、貝萊德、富國銀行、高盛
- 1月16日：12月零售銷售(按月)，預測+0.6%，前值+0.7%，實際：待公布
- 1月16日：12月核心零售銷售(按月)，預測+0.5%，前值+0.2%，實際：待公布
- 1月16日：12月首次申領失業救濟金人數，預測21萬，前值20.1萬，實際：待公布
- 1月16日：12月連續申領失業救濟金人數，預測187.7萬，前值186.7萬，實際：待公布
- 1月16日業績：美銀、摩根士丹利、聯合健康