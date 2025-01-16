財經一周前瞻｜美國12月核心CPI回落至3.2%　美股「狂歡」納指飆升　日本下周恐加息【1月16日更新】

【1月16日更新】儘管美國最新非農就業數據超乎預期，創9個月以來最大增幅，失業率意外降至4.1%，減低市場對今年減息期望。然而美國通脹數據有回落跡象，生產者物價指數PPI按年升3.3%，低於預期的3.5%，市場最關注的美國12月消費物價指數(CPI)隔晚(15日)公布表現符預期，按年升幅由2.7%，核心CPI按年升幅3.2%，低於市場預期。消息刺激美股「狂歡」，三大指暴漲，道指上漲超過700點，納指飆2.45%或466點，漲幅最大，標普500指數創2024年11月以來的最大單日漲幅，預期美國將有一波升勢。