財經一周前瞻｜美國12月CPI來襲　多間大行業績公布　環球經濟一文睇清(不斷更新)

美國最新非農就業數據超乎預期，創9個月以來最大增幅，失業率意外降至4.1%，減低市場對今年減息期望。美股3大指數上周五(10日)應聲下挫，其中道指跌近700點。展望本周，市場聚焦美國公布的12月通脹(CPI)和通脹另一指標PPI。

另外，美股業績期本周將揭開序幕，多間大型金融機構將公布季度業績，重點有摩根大通、貝萊德、高盛、美國銀行(美銀)、花旗和摩根士丹等。