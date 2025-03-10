財經一周前瞻｜美國2月份CPI重磅來襲　「特關稅」下儲局恐回頭加息？【3月10日更新】

美國總統特朗普的關稅政策不明確性令市場感到擔憂，上周美股三大指數連日下跌。本周市場關注美國即將公布的2月消費物價指數CPI，這一重要的通脹數據，以及生產者物價指數PPI，假如通脹有失控回升的跡象，聯儲局不排除未來有加息的可能。 美國最新失業率升至4.1% 【3月10日更新】市場預期美國2月CPI的按年和按月增速均將回落，預計整體及核心CPI通脹按月升幅為0.3%，較1月回落0.2和0.1個百分點。 上周五美國公布的2月非農新增職位報15.1萬人，略低於預期16萬人，前值14.3萬人，失業率小幅上升至4.1%。然而，聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟仍然保持良好勢頭，但貿易等政策帶來高度不確定性，因此聯儲局不需急於減息。 財經一周前瞻｜本周美國重點數據 3 月12日：2月CPI(按年)， 預測2.9%，前值3%；實際：待公布

3 月12日：2月核心CPI(按年)，預測3.2%，前值3.3%；實際：待公布

3 月13日：2月PPI(按年)，預測3.2%，前值3.5%；實際：待公布

3 月13日：2月核心PPI(按年)，預測3.5%，前值3.6%；實際：待公布

3 月13日：首次申領失業救濟金人數，預測：22.7萬，前值：22.1萬；實際：待公布

3 月13日：連續申領失業救濟金人數，預測：189萬，前值：189.7萬；實際：待公布

美國1月通脹重臨 特朗普稱「拜登通脹」促降息 【2月13日更新】美國總統特朗普上周表示，計劃本周宣布對多國實施對等關稅，市場擔心這將加劇貿易戰並推高通脹。此外，美國將於本周三(12日)和周四(13日)公布1月份的CPI和PPI數據，市場關注通脹是否會升溫。 美國公布的1月CPI數據顯示，按年上升3.0%，稍高於預期的2.9%；核心CPI按年上升3.3%，高於預期的3.1%。數據公布後，美股三大指數急跌，道指一度下跌超過400點，納指跌逾1%。最終，道指收市跌225點，納指微升6點。特朗普在社交平台發文，將最新的通脹增長責任歸咎於前任總統拜登，稱為「拜登通脹」，並要求聯儲局減息。 此前，美國勞工統計局(BLS)公布1月份非農就業人數增加14.3萬，低於市場預期的17萬人，同時該局下調去年拜登總統任期內的非農就業數據人數，平均每月大約減少60萬人，反映出美國就業市場並未顯示出緊張的跡象。 業績方面，本周可重點留意麥當勞、可口可樂、超微電腦和Coinbase等。 財經一周前瞻｜本周外圍重點數據及業績 2 月10日業績：麥當勞

2 月11日業績：可口可樂、超微電腦(SMCI)

2 月12日：美國1月CPI(按年)，預測2.9%，前值2.9%；實際：3%，高於預期

2 月12日：美國1月核心CPI(按年)，預測3.1%，前值3.2%；實際：3.3%，高於預期

2 月13日：美國1月PPI(按年)，預測3.2%，前值3.3%；實際：+3.5%，勝預期

2 月13日：美國1月核心PPI(按年)，預測3.3%，前值3.5%；實際：+3.6%，勝預期

2 月13日：美國首次申領失業救濟金人數，預測21.7萬，前值21.9萬；實際：21.3萬，優於預期

2 月13日：美國連續申領失業救濟金人數，預測188.8萬，前值188.6萬；實際：185萬人，優於預期

2 月13日業績：Coinbase

Nvidia 業績即將來襲 美股經歷生死時刻 【2月26日更新】美國本周將公布聯儲局關注的1月份PCE物價指數，市場預期整體及核心通脹率將分別降至2.5%及2.6%。若數據高於預期，可能延遲聯儲局的減息計劃。 上周五(21日)數據顯示，美國消費者對未來5年的通脹預期升至3.5%，創30年新高，同時2月消費者信心跌至15個月低位。消息拖累美股三大指數下挫，道指跌748點，納指跌2.2%或438點，標普500跌104點，恐慌指數(VIX)一度突破18.2點，並在周二(25日)飆升至21點。 市場預期特朗普關稅政策可能刺激通脹，美股隔晚個別發展，道指升159點，納指跌260點，連跌4日，險守19,000點，標普500跌28點。 市場焦點集中在AI晶片巨頭輝達(Nvidia)將於今晚美股盤後公布的2025財年第四季業績。輝達上月因DeepSeek衝擊而股價震盪走弱，市場關注其能否延續美股AI神話。若Nvidia業績未達預期，美股可能面臨高位調整。 機構預測Nvidia第四季營收將達381.32億美元，同比增長72.52%；每股收益預計為0.8美元，同比增長61.83%。 財經一周前瞻｜本周外圍重點數據及業績 2 月26日業績： 英偉達

英偉達 2月27日： 美國首次申領失業救濟金人數，預測22.1萬，前值22萬；實際：24.2萬，高於預期

2 月27日：美國連續申領失業救濟金人數，預測187萬，前值186萬人；實際：186萬，低於預期

2月28日：1月PCE物價指數(按年)， 預測 2.5%，前值2.6%； 實際：2.5%，符預期

2.5%，前值2.6%； 2月28日：1月核心PCE物價指數(按年)，預測2.6%，前值2.8%； 實際：2.6%，符預期

美股「重要時刻」來襲 儲局大年初二公布議息結果 【1月27日更新】美國聯儲局將於本港時間本周四(30日)，即大年初二凌晨3時公布議息結果。雖然特朗普總統促請儲局減息，但市場預料儲局此次將按兵不動，重點將放在儲局對未來減息步伐的取態。 本周「美股七雄」中的Tesla(美︰TSLA)、微軟(美︰MSFT)、Meta(美︰META)及蘋果(美︰AAPL)將公布業績，由於現時美股三大指數仍在高位，市場關注這些科企業績對大市的支撐。另外，波音(BA)、半導體概念股ASML(美︰ASML)及英特爾等亦會派發成績報告。同時，歐洲央行亦會公布議息結果。 財經一周前瞻｜本周外圍重點數據及業績 1 月28日業績(除夕)：波音、星巴克

1 月29日業績(大年初一)：ASML、Tesla、Meta、微軟、IBM

1 月30日(大年初二)：美國聯儲局議息結果，預測4.25%-4.5%；前值4.25%-4.5%；實際：4.25%-4.5%，符預期

1 月30日(大年初二)： 美國第四季GDP年化(按季)， 預測2.7%；前值3.1%；實際： 2.3%

2.3% 1 月30日(大年初二)：歐洲央行利率決議：預測2.75%-3.15%；前值4 3%-3.4% ；實際：2.75%-3.15%，符預期

1 月30日業績(大年初二)：蘋果、intel、VISA、mastercard

1 月31日(大年初三)：美 國12月PCE物價指數 ( 按年 ) ： 預測2.6%；前值2.40%；實際：+2.6%，符預期。

1 月31日(大年初三)：美 國12月 核心 PCE 物價指數 ( 按年 ) ： 預測 2.8% ； 前值2.8%；實際：+2.8%，符預期。

日本加息0.25厘 特朗普2月起加中國關稅10% 【1月24日更新】美國當選總統特朗普(Donald Trump)於當地時間1月20日(周一)中午12時宣誓就任第47任美國總統，重返白宮，正式開啟「特朗普2.0時代」。市場將關注他就職後公布的行政命令內容以及對華政策。 特朗普周二(22日)表示，仍在討論自2月起對中國加徵10%關稅。他還宣布將建立「史上最大」的AI基礎設施計劃，OpenAI、軟銀和甲骨文將共同出資5,000億美元。受消息影響，美股AI相關板塊全線上漲，標普創出歷史新高，一度達到6,100點，納指重上2萬點。 另外，在美國聯邦儲備局本月底公布利率決策之前，日本央行將於周四和周五(23日及24日)舉行為期2天的議息會議，並在周五宣布加息0.25厘至0.5厘，加幅是自2007年2月以來最大的一次。 在周四(23日)，美國總統特朗普以視像形式在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話時表示，將要求聯儲局立即減息，呼籲其他國家仿傚，又稱自己比鮑威爾更懂利率，認為聯儲局官員會聽取他的意見。 至於聯儲局將於下周二(28日)及周三(29日)議息，市場普遍預料，經過連續3次減息後，聯儲局會按兵不動，聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘的可能性高。 受特朗普言論影響，美股在周四(23日)連續4日「狂歡」，三大指標齊漲，道指升408點，收報44,565點；納指收報20,053點，升44點；標普升32點，收報6,118點，再創新高。 投資者也關注多間大型企業本周公布的季度業績，包括Netflix、3M、強生、寶潔和美國運通等。

美國12月核心 通脹數據回落 美股「狂歡」 【1月17日更新】儘管美國最新非農就業數據超乎預期，創9個月以來最大增幅，失業率意外降至4.1%，減低市場對今年減息期望。然而美國通脹數據有回落跡象，生產者物價指數PPI按年升3.3%，低於預期的3.5%。市場最關注的美國12月消費物價指數(CPI)於15日公布，按年升幅2.9%，符合預期；核心CPI更按年升幅3.2%，低於市場預期。消息刺激美股「狂歡」，三大指暴漲，道指上漲超過700點，納指飆2.45%或466點，漲幅最大，標普500指數創2024年11月以來的最大單日漲幅，預期美國將有一波升勢。 《彭博》周四(16日)引述消息人士報道，日本央行官認為，只要美國當選總統特朗普在下周上任後不會造成太多負面意外，日本央行在下周好大機會加息。 財經一周前瞻｜美國重點數據及大行業績發布時間 1 月14日：12月PPI，預測+3.5%(按年)，前值+3%， 實際：+3.3%，遜預期。

1 月14日：12月核心PPI，預測+3.8%(按年)，前值+3.4% ， 實際：+3.5%，遜預期。 1 月15日：12月CPI，預測+2.9%(按年)，前值+2.7%，實際：+2.9%(按年)，符預期。

1 月15日：12月核心CPI，預測+3.3%(按年)，前值+3.3% ， 實際：+3.2%(按年)，低於預期

， 1 月15日業績：花旗、摩根大通、貝萊德、富國銀行、高盛 1 月16日： 12 月零售銷售(按月)，預測 + 0.6% ，前值 + 0.7%， 實際：+0.4%，遜預期

1 月16日： 12 月核心零售銷售(按月)，預測 + 0.5% ，前值 +0.2%， 實際：+0.7%，勝預期 1 月16日：12月 首次申領失業救濟金人數，預測21萬，前值20.1萬， 實際：21.7萬，高於預期

1 月16 日：12月連續申領失業救濟金人數，預測187.7萬，前值186.7萬， 實際： 185.9，遜預期 1 月16日業績：美銀、摩根士丹利、聯合健康