財經一周前瞻｜美股「重要時刻」來襲　儲局大年初二公布議息結果　蘋果Meta等「七雄」派成績表【1月27日更新】

本周「美股七雄」中的Tesla(美︰TSLA)、微軟(美︰MSFT)、Meta(美︰META)及蘋果(美︰AAPL)將公布業績，由於現時美股三大指數仍在高位，市場關注這些科企業績對大市的支撐。另外，波音(BA)、半導體概念股ASML(美︰ASML)及英特爾等亦會派發成績報告。同時，歐洲央行亦會公布議息結果。

【1月27日更新】 美國聯儲局將於本港時間本周四(30日)，即大年初二凌晨3時公布議息結果。雖然特朗普總統促請儲局減息，但市場預料儲局此次將按兵不動，重點將放在儲局對未來減息步伐的取態。

日本加息0.25厘 特朗普2月起加中國關稅10%

【1月24日更新】美國當選總統特朗普(Donald Trump)於當地時間1月20日(周一)中午12時宣誓就任第47任美國總統，重返白宮，正式開啟「特朗普2.0時代」。市場將關注他就職後公布的行政命令內容以及對華政策。

特朗普周二(22日)表示，仍在討論自2月起對中國加徵10%關稅。他還宣布將建立「史上最大」的AI基礎設施計劃，OpenAI、軟銀和甲骨文將共同出資5,000億美元。受消息影響，美股AI相關板塊全線上漲，標普創出歷史新高，一度達到6,100點，納指重上2萬點。

另外，在美國聯邦儲備局本月底公布利率決策之前，日本央行將於周四和周五(23日及24日)舉行為期2天的議息會議，並在周五宣布加息0.25厘至0.5厘，加幅是自2007年2月以來最大的一次。

在周四(23日)，美國總統特朗普以視像形式在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話時表示，將要求聯儲局立即減息，呼籲其他國家仿傚，又稱自己比鮑威爾更懂利率，認為聯儲局官員會聽取他的意見。

至於聯儲局將於下周二(28日)及周三(29日)議息，市場普遍預料，經過連續3次減息後，聯儲局會按兵不動，聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘的可能性高。

受特朗普言論影響，美股在周四(23日)連續4日「狂歡」，三大指標齊漲，道指升408點，收報44,565點；納指收報20,053點，升44點；標普升32點，收報6,118點，再創新高。

投資者也關注多間大型企業本周公布的季度業績，包括Netflix、3M、強生、寶潔和美國運通等。