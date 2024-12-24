2024大事回顧｜美國減息日本股災　港股大時代重臨　特朗普2.0時代開啟

隨著聖誕節的臨近，2024年也悄然走入尾聲。今年的資本市場可謂波瀾壯闊，發生了多起重大事件。其中，美國減息備受矚目，港股市場亦迎來了大時代重臨，而以人工智能（AI）為主題的投資更是貫穿全年。為了方便讀者一覽無遺，《am730》特別整理了2024年的財經大事回顧，幫助大家清晰掌握市場脈動。

財經十大事件2024｜美國聯儲局減息 2024年財經市場最重要的事件之一，莫過於美國聯儲局於今年9月啟動4年來首次減息，並一次性減息半厘，為2008年金融海嘯以來首次。隨後，在11月和12月，減息幅度放緩至四分之一厘，聯邦基金利率至年底降至4.25至4.5厘。 然而，美聯儲局在12月的議息聲明中表示預期明年將減息半厘，較上次議息後預期的一厘大幅減少，意味著明年的減息次數將從4次下調至2次。此舉被市場解讀為「鷹派降息」，導致美股市場劇烈波動，道指一度急跌過千點，連續十個交易日下跌，創下50年來最長的跌浪紀錄。

財經十大事件2024｜內地「組合拳」救市 在十一國慶節前夕，中國出動「組合拳」救市，包括降準、降政策利率、降樓按息、新設5,000億人民幣互換便利支持股市，財政部直接增加地方化債資源10萬億人幣。消息刺激A股顯著上升，上證綜指在人行出招(9月24日)後短短6個交易日累升逾33%，於10月8日高見3,674點，創近3年高(較2023年底累升逾23%)，滬深兩市當日成交亦達到3.45萬億創新高。

財經十大事件2024｜特朗普2.0時代與「特朗普交易」 曾於2017至2020年擔任美國總統、並掀起中美貿易戰的特朗普成功「捲土重來」，在今年11月再次贏得美國總統大選，預計於明年1月20日重返白宮。他所代表的共和黨同時控制參眾兩院，這使得他能夠「完全執政」。美國將進入「特朗普2.0」時代，特朗普以「美國優先」及高關稅政策的主張，令市場關注美國通脹風險是否會再次浮現。 特朗普的勝選觸發了金融市場的「特朗普交易」熱潮。自11月5日大選當日起一個月內，標普500指數累升逾5%，道指同期亦上升6%。特朗普旗下的媒體和科技集團Trump Media & Technology Group(DJT)自9月24日以來，股價累升約324%，由11.75美元飆升至51.51美元。有散戶聲稱，透過此投資賺取逾1,000萬元，成為贏家。 此外，公開支持及助選特朗普的美國富商馬斯克，旗下的特斯拉(美：TSLA)在特朗普當選後的股價一個月內急升逾四成。根據彭博億萬富翁指數，截至12月中，他的身家突破4,000億美元，成為史上首位突破此數字的富豪。

財經十大事件2024｜港股大時代重臨 恒生指數經歷連續3年跌勢後，隨著美國在9月的減息，恒指在9月下旬到10月初暴力急升，並在10月7日曾升至23,241點，創逾兩年半新高，較9月11日低位16,964點一度累升6,277點或37%，連日成交破萬億元，惟港股於10月8日急吐2,172點，成交額更高達6,204億元破紀錄。

人工智能狂熱 Nvidia市值膺全球第一。圖為該公司CEO黃仁勳。(路透社)

財經十大事件2024｜人工智能狂熱 Nvidia市值膺全球第一 以人工智能(AI)為主題的投資可謂貫穿整個年度，其以「AI」設計商輝達(Nvidia，英偉達)成為全球焦點。僅在一年多以前，Nvidia市值還未達到1萬億美元，落後於谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟等科技巨頭。然而，到了今年2月，Nvidia市值已翻倍至2萬億美元；而不到4個月後，至6月中時，其市值更躍升至逾3.3萬億美元，首次登頂全球市值第一的寶座。

財經十大事件2024｜日圓拆倉潮引發股災 日圓拆倉潮引發了股災，成為年度財經大事之一。隨著市場資金向低利率國家，例如日本進行貨幣借貸，再投資於高收益資產例如美股的背景下，在8月時，由於日本央行宣布加息，借貸日元的投資者面臨追加保證金的要求，不得不購回日元以平倉，導致「日元拆倉潮」出現，引發市場極大動盪。 這場股災不僅影響了日本本土的企業，也對全球市場造成了連鎖反應。日經225指數在8月5日曾跌逾4,700點，最終收市報31,458點，下跌4,451點或12.4%，單日下跌幅度超過了1987年美股「黑色星期一」次日的3836.48點，創下史上最大單日跌幅，而且全球股市亦遭遇「黑色星期一」，市值蒸發超6萬億美元。

財經十大事件2024｜「股神」巴菲特瘋囤現金 被譽為「股神」的資深投資者巴菲特，今年開始大量增持現金。旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)選擇大規模拋售蘋果公司和美國銀行的股票，套現逾3,000億美元，創下新高。歷史上，每次巴菲特套現現金後，往往伴隨著股災的出現，包括2000年代初的科技泡沫破裂、2008年金融危機以及2020年疫情初期。 如今他破紀錄的套現行為，是否預示著美股將面臨困境？加上美國孳息率曲線倒掛的陰影揮之不去，全球經濟衰退風險上升，市場對經濟衰退的擔憂加劇，可能會影響投資者信心和市場表現。

財經十大事件2024｜Bitcoin首破10萬美元 在聖誕行情和特朗普上任的利好加持下，12月風險資產紛紛上揚，美股三大指數持續創新高，標普500指數一度突破6,000點，納斯達克指數則首次升穿2萬點。比特幣(Bitcoin)經歷了數月的震盪，最終突破歷史高位，達到每枚10萬美元的高點。 儘管美國的「鷹派降息」導致美股近期回調，比特幣亦較歷史高點有所回落，但華爾街仍普遍看好在候任總統特朗普的影響下，比特幣的未來表現。被業內稱為「木頭姐」的方舟投資管理公司創始人兼CEO凱茜·伍德(Cathie Wood)更表示，到2030年比特幣將有望升破100萬美元。

財經十大事件2024｜樓市全面撤辣 面對全球高息環境以及地緣政治局勢影響，本港樓市持續跌浪。財政司司長陳茂波最終在今年2月下旬發表《財政預算案》宣布全面撤銷物業巿場的「辣招」，所有住宅物業交易毋須再繳交額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)。 金管局亦向銀行發出指引，修訂物業按揭貸款的監管措施，將價值3,000萬元或以下的自用住宅物業按揭成數上限調整至七成，3,500萬元或以上的調整至六成，並以漸進方式處理介於兩者之間的物業。此外，非自用住宅物業的按揭成數上限由五成調升至六成。受政策影響，本港樓市曾一度短暫回升。

財經十大事件2024｜新世界兩度「易帥」 本港大型地產發展商之一新世界發展(017)今年出現重大人事變動曾兩度「易帥」，鄭志剛辭任行政總裁，由前發展局局長、曾擔任新世界首席營運總監的馬紹祥接任，為集團首名「外姓人」擔任行政總裁。然而集團兩個月後再度易帥，由執行董事黃少媚接任馬紹祥職務。 新世界集團主席鄭家純回應易帥決定時指，檢視集團發展方向後，了解到集團發展需適時作階段性改變，行政總裁角色亦需調整。惟市場認為新世界行政總裁更換頻繁，為公司營運增添不明朗因素。恒指服務公司於亦11月下旬的季度檢度中將新世界剔出恒指成分股，即公司自2005年重新染藍19年後再遭剔出恒指。