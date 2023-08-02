財經專題｜一文睇清滙控績後策略 專家追揸沽建議(附大行最新預測)

滙豐控股(005)剛公布中期及第二季業績，業績表現遠勝市場預期，今年以來受惠息差持續擴闊、帶動淨利息收入增長造好。加上已恢復派發季度股息，以及持續進行股份回購，在多個利好消息催化，該股股價今年以來已累漲逾三成，績後會否維持升勢，專家分析兼教路幾時沽貨套利，幾時入市。 第一上海首席策略師葉尚志表示，滙控業績符預期，股價績前已有反應，而該股日前已突破52周高位見66.7元，今年以來暫累升逾三成，而恒生指數今年最高位曾見22,700點，惟現處約兩萬點樓下，今年以來暫累減1.3%，滙控明顯跑贏大市。由於滙控已累積上升不少，但相信在額外斥20億美元(約156億港元)回購計劃，以及恢復派息等利好因素支持下，相信現水平約逾60元仍有承接力。 葉尚志：升上 70 元關可先行獲利 葉尚志建議，投資者如已持有滙控，可以等派息，股價即使回落，毋須急於沽貨，倘股價短期能向上突破，升上70元關，他則建議可先行獲利，「提前派息俾自己」。

富途證券香港首席策略師陸秉鈞指，滙控業績勝預期，雖然期內淨息差擴闊並不顯著，但業績亮點為資產質素有改善，而淨利息收入增長不俗，加上回購指引具吸引，最多達20億美元，並預期將於3個月內完成，反映回購「仍有後著」。另外，市場預期滙控今明兩年將合共有380億美元回饋股東，包括回購、派息以及特別股息，相信亦可成為該股的催化劑。 富途陸 秉鈞 料年底目標見71.6元 陸秉鈞建議，有貨在手的投資者可繼續持有，未有持貨的投資者則毋須心急入市，由於滙控已連升4個月，由50多元起步計，至今已累升約兩成，不妨待股價回落調整時才買入，年底目標價上望2018年1月歷史高位，即71.6元，即較現水平有逾11%增幅。

資深證券分析師彭偉新認為，由於市場預期滙控下半年整體盈利仍可錄強勁增長，相信有機會恢復重新派發四次季股息，以及明年完成出售加拿大滙豐業務後，有機會派發特別股息。因此，即使股價持續回升後，預期股息率可達到至少6厘以上。雖然美國息率現時仍未見頂回落，但距見頂時間非常接近，由於持續加息，對該股下半年淨息差將有更大上調空間，所以，預期整體盈利仍有’ 動力進一步上升，所以現價計，滙控估值仍然吸引。 彭偉新建議待股價向下調整時入市 彭偉新續指，滙控股價近日持續上升，並已重返2019年5月水平，已收復自2018年86元開始形成的長期跌浪總跌幅超過61.8%，預期可進一步反彈，以2018年10月至2019年7月期間的徘徊局頂部70.5元作為短期目標。長遠來說，整體股價有望重返2018年高位86元，所以投資者可待股價回調時買入，建議可在該股股價回調至63.8元水平時買入，並以70.5元作為目標，升幅達10.5%。不過，當股價一旦出現明顯回調並失守60元，則要先行離場。

大行方面，暫時高盛予滙控目標價最牛，睇84元，即較現水平，有逾三成升幅。高盛指，滙控第二季業績顯著勝預期，主要受收入增長高於預期帶動，成本及信貸支出則符預期。不過，資本狀況略遜預期，普通股權一級資本率14.7%，低於市場及高盛預測10至20點子，但滙控宣布額外斥20億美元回購，全年淨利息收入指引亦由逾340億美元調高至逾350億美元，並預期環球銀行及資本市場今年貢獻逾70億美元非利息收益，多於原指引的逾50億美元及去年全年約25億美元。 高盛調高全年派息總額 該行上調滙控今年至2026年每股盈利預測4%至10%，全年派息預測亦上調5%至11%，今年全年股息料0.6美元(約4.68港元)，即意味第四季派息或達0.3美元，2024年及2025年則分別為0.6美元及0.59美元。此外，亦調高今年至2025年回購金額預測至50億美元、50億美元，以及40億美元。目標價由80元，上調5%至84元，維持「買入」評級。



美銀予買入評級 另外，美銀證券則指，滙控次季純利及收入均高於市場預期，該行上調對滙控全年淨利息收入預測至362億美元，較滙控目標更高，預期全年收入料達678億美元，亦較市場預測高出18億美元，將今年每股盈利預測調高13%，至1.35美元，及上調對今年回購金額預測至60億美元，滙控今明兩年向股東回饋合共380億美元，料明年股息回報達9.86厘。上調目標價由77.67元，升至82.24元，維持「買入」評級。



