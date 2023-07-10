財經專題｜一文睇清 下半年投資部署 股匯債虛幣點揀？

2023年上半年已完結，環球金融市場在通脹高企、加息周期未完，以及憂慮經濟衰退等因素影響下，投資市場呈個別發展有升有跌。在多個投資資產類別中，港股表現相對失色，恒生指數期內累瀉逾4%，總結上半年投資回報表現，究竟股、匯、債、基金、虛擬貨幣，哪類投資回報最佳獲利最好？專家建議下半年投資配置，揀股定揀債？
摩根資產管理建議「債七股三」 美2年期債賺息較靈活
至於下半年投資取向，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰建議，「債七股三」的投資比例。首先債券方面，他說傾向歐美政府債券、以及一些包括亞洲、歐美投資級別的債券。他舉例說，美國10年期債息現有逾4厘，而2年期債券亦有5厘，他解釋選擇美債而不是定期存款的原因，雖然現時市場普遍的定期存款年利率半年或1年約有5厘水平，由於鎖定年期較長，「欠缺靈活性」，當美國今年下半年或明年上半年復甦，資金「被鎖住咗，有機會錯過入市時機」，而2年期美債，除可賺息外，可隨時買賣，較具靈活。
此外，許長泰又指，不建議一些內地房地產企業發行的債券，因為復甦力度不夠，以及一些內地私企存在的隱憂問題，尚未解決。並強調垃圾級別就要「小心啲」，評級低，違約風險可能高。
看好內需科網股 受惠疫後利旅遊業復甦
至於股票方面，許長泰建議投資者可留意日本、歐洲銀行股、中港及美國等，強調「全球多元化」的重要。看好亞洲以內需為主的主題，當中包含科網股，一些巨型科網股，經歷了一輪監管改革，以及巨額罰款後，相信陰霾已消除，營商環境料好轉。另外，除內地外，亦看好日本及東南亞的內需股，相信受惠疫後旅遊業復甦，增長空間仍存在，美股方面，則看好公用股及必需消費品，這些受經濟轉差影響相對低。最後，他建議可持少量黃金，不建議虛擬資產，因為後者將受監管收緊影響，早前多間相關交易所先後「爆煲」，認為企業管治、透明度不高影響，而虛擬貨幣一般會在低息環境下才會造好。
龐寶林睇好軍工、油股等
東驥基金管理董事總經理龐寶林建議，投資者可以股份、債券、貨幣作配置，可各佔三分一比重。股份方面，再分別中港股市及美股兩部分，認為中港股市表現將先低後高，建議軍工股、基建、車股、高息股、油股、保險及內銀等，他解釋，俄烏戰爭未解決，相信未來各地都會增加軍工設施，另看好中海油(883)、招商銀行(3968)、中國郵政儲蓄銀行(1658)、中國平安保險(2318)、比亞迪(1211)等。其中認為中海油息率高具吸引力，而股價低殘，而招行將受惠內地內需彈升及減息等因素，該行以消費相關產品為主。美股方面，則看好重磅科技股；並建議Tesla、Nvidia及Coinbase，不過相關股份已累升不少，投資者需待股價回落調整時，趁低吸納。
另外，龐寶林建議，債券以政府債、較長年期債券為主，如美國10年、30年期美債，有關債息現有逾4厘；亦可部署貨幣基金及虛擬貨幣，投資組合中，一成成預留虛擬貨幣，即比特幣(BITCOIN)、以太幣(Ethereum)。
瑞士寶盛認為，隨著亞洲市場環境的改善，下半年新興市場股票應出現有吸引力的投資機會。目前維持對印度股票的「增持」評級，並且認為內地存在選擇性投資機會，而日本作為發達市場料有更多價值有待釋放。該行指，新興市場股票今年迄今表現相當糟糕，受業績疲弱和盈利預期下調的拖累，認為新興市場股票前景仍有挑戰性，因此暫時保持謹慎投資，下半年新興市場股票有追趕空間，在美元走軟、政策寬鬆以及內地經濟恢復的東風下，能提供有吸引力的入場機會。維持內地「中性」評級，認為國有企業股票有估值上修潛力，可以持有至年底前。
日企估值仍有吸引力
日股方面，該行指，日本股票價值可以進一步釋放，當前估值水平仍有吸引力，日本央行寬鬆貨幣政策和通脹上升都是利好。通脹可推動日本企業盈利上升(按名義價值計算)，而日本央行沒有進入收緊貨幣周期，所以日股估值和經濟活動上壓力不大。但未來走勢，很依賴日本央行行動或按兵不動，以及日圓走勢，如央行改變目前鴿派立場來擴大甚至取消收益率曲線控制區間，將令日股受壓。
恒生指數半年累跌逾4% 表現遜色
回顧一下上半年投資環境，其中恒生指數上半年累減865點或4.3%，國企股指數及恒生科技指數分別累減4.2%及5.3%，是主要市場中表現較差。被吹捧的日股則累飆逾27%，美股三大指數升幅介乎3.8%至31.7%，其中納斯達克指數最標青累漲近32%，是1983年以來表現最勁的半年，亦為納指有史以來第三佳的半年表現；內地股市方面，上證綜合指數半年累升3.7%，滬深300則累跌0.7%。
日圓累瀉一成 比特幣重越3萬美元關
股份方面，上半年中國石油(857)升幅最勁累升逾五成為藍籌之冠，美國科技龍頭蘋果市值更成為首隻衝破3萬億美元大關股份，股價上半年累漲近五成，芯片股Nvidia更累飆1.9倍，市值突破1萬億美元。據強積金公司GUM數據顯示，上半年美國及日本股票基金分別累增16%及14.7%，為表現最好兩類股票基金，相反香港股票基金瀉6.4%跑輸。債券基金方面，人民幣貨幣市場基金累跌1.2%，港元債券基金則累升2.2%。貨幣方面，美元兌人民幣上半年突破7算後，愈升愈有，期內在岸人民幣及離岸人民幣分別累跌5.1%及4.9%；美元兌日圓累飆一成；歐元及英鎊兌美元分別累升約2%及5%，澳元則累減2.2%。虛擬貨幣方面，比特幣上半年重越3萬美元，期內累漲逾80%，以太幣則升逾五成。