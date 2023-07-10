財經專題｜一文睇清 下半年投資部署 股匯債虛幣點揀？

2023年上半年已完結，環球金融市場在通脹高企、加息周期未完，以及憂慮經濟衰退等因素影響下，投資市場呈個別發展有升有跌。在多個投資資產類別中，港股表現相對失色，恒生指數期內累瀉逾4%，總結上半年投資回報表現，究竟股、匯、債、基金、虛擬貨幣，哪類投資回報最佳獲利最好？專家建議下半年投資配置，揀股定揀債？ 摩根資產管理建議「債七股三」 美 2 年期債賺息較靈活 至於下半年投資取向，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰建議，「債七股三」的投資比例。首先債券方面，他說傾向歐美政府債券、以及一些包括亞洲、歐美投資級別的債券。他舉例說，美國10年期債息現有逾4厘，而2年期債券亦有5厘，他解釋選擇美債而不是定期存款的原因，雖然現時市場普遍的定期存款年利率半年或1年約有5厘水平，由於鎖定年期較長，「欠缺靈活性」，當美國今年下半年或明年上半年復甦，資金「被鎖住咗，有機會錯過入市時機」，而2年期美債，除可賺息外，可隨時買賣，較具靈活。 此外，許長泰又指，不建議一些內地房地產企業發行的債券，因為復甦力度不夠，以及一些內地私企存在的隱憂問題，尚未解決。並強調垃圾級別就要「小心啲」，評級低，違約風險可能高。 看好內需科網股 受惠疫後利旅遊業復甦 至於股票方面，許長泰建議投資者可留意日本、歐洲銀行股、中港及美國等，強調「全球多元化」的重要。看好亞洲以內需為主的主題，當中包含科網股，一些巨型科網股，經歷了一輪監管改革，以及巨額罰款後，相信陰霾已消除，營商環境料好轉。另外，除內地外，亦看好日本及東南亞的內需股，相信受惠疫後旅遊業復甦，增長空間仍存在，美股方面，則看好公用股及必需消費品，這些受經濟轉差影響相對低。最後，他建議可持少量黃金，不建議虛擬資產，因為後者將受監管收緊影響，早前多間相關交易所先後「爆煲」，認為企業管治、透明度不高影響，而虛擬貨幣一般會在低息環境下才會造好。

瑞士寶盛認為，隨著亞洲市場環境的改善，下半年新興市場股票應出現有吸引力的投資機會。目前維持對印度股票的「增持」評級，並且認為內地存在選擇性投資機會，而日本作為發達市場料有更多價值有待釋放。該行指，新興市場股票今年迄今表現相當糟糕，受業績疲弱和盈利預期下調的拖累，認為新興市場股票前景仍有挑戰性，因此暫時保持謹慎投資，下半年新興市場股票有追趕空間，在美元走軟、政策寬鬆以及內地經濟恢復的東風下，能提供有吸引力的入場機會。維持內地「中性」評級，認為國有企業股票有估值上修潛力，可以持有至年底前。 日企估值仍有吸引力 日股方面，該行指，日本股票價值可以進一步釋放，當前估值水平仍有吸引力，日本央行寬鬆貨幣政策和通脹上升都是利好。通脹可推動日本企業盈利上升(按名義價值計算)，而日本央行沒有進入收緊貨幣周期，所以日股估值和經濟活動上壓力不大。但未來走勢，很依賴日本央行行動或按兵不動，以及日圓走勢，如央行改變目前鴿派立場來擴大甚至取消收益率曲線控制區間，將令日股受壓。