財經專題｜一文睇清 港股7月能否翻身 專家拆解兼尋寶

「五窮六絕」後，港股7月能否「七翻身」？多個專家分析後市走向，推介入市關鍵位，及「尋寶」股份，而最終左右大市走勢，將取決於成交金額。至於恒生指數6月累升3.7%或682點，未能重上萬九關收。 第一上海首席策略師葉尚志指，港股在半年結最後一個交易日表現窄幅縮量震動，收市跌約20點，連續第二日處於19,000點以下來收盤，大市成交額續低企，僅錄800多億元。但相信期指完成結算及半年結後，港股短線走向將有比較明確展現，另一方面，由於恒指目前仍未能站回到19,500點好淡分水線之上，走勢形勢上依然是有所偏淡偏弱。因此，如港股一如預期展現新一波短線走向的話，估計將出現向下走機會較大。

可考慮近萬八點 逐步趁低分注吸納 葉尚志續說，然而，如恒指進一步跌近18,000點水平甚至以下，其股息率將可達到4%甚至以上，據過往20年恒指與其股息率相關性來看，相信可以吸引長線資金吸納。因此，落實到操作上，如果是偏中長線配置部署，可考慮恒指進一步打低往18,000點甚至以下靠攏時，考慮執行逐步趁低分注吸納，目前維持這觀點看法，並對港股第三季持有正面態度。 另外，葉尚志亦推介以下吸納名單，包括港交所(388)、騰訊控股(700)、中海油(883)、中國移動(941)、聯想(992)、比亞迪(1211)、李寧(2331)以及百度(9888)，建議可繼續多加關注。

香港股票分析師協會副主席郭思治則指，恒生指數於7月表現，很視乎資金，或會造好及後抽，惟近日成交不足千億元，未見歐美的外圍資金入市，而北水亦欠奉，「依家喺塘水滾塘魚。本月翻唔翻到身，除非成交重越千億，否則不要有幻想！」 看好中移動滙控及中海油 他表示，看好中移、滙豐控股(005)，前者看好現金流及派息，後者憧憬恢復派發季度股息，另外看好中海油，該股受油價變動影響不大。三股6月表現不俗，中移動升0.6%，滙控及中海油則累漲逾半成。

恒指或見 19800 至 20200 點 此外，致富證券資產管理部董事鄧澤堂亦指，港股於5、6月氣氛欠佳，受中美關係及美國債務上限等問題困擾，6月初一度反彈，惟市況仍受中美問題、成交薄弱影響，加上聯儲局未必預期暫停加息周期，相信恒指未必會大升，及重越21,000點關，但同時港股亦不會大跌，只會小幅反彈，他預期本月或見19,800至20,200點。

農銀國際研究部主管陳宋恩發表報告指，中港股市估值較低，恒指預期市盈率為9.3倍，較其5年平均市盈率低20%，富時中國A50指數預期市盈率為10.6倍，較過去5年平均市盈率低10%，認為是價值投資好時機。 農銀預期今年恒指市盈率 8.7 至 11.6 倍 他又預期，恒生指數下半年合理交易區間介乎17,700至23,600點，預期2023年市盈率為8.7倍至11.6倍。市場普遍預期今年盈利平均增長9%至10%，該行認為，由於盈利在2020至2022年連續3年下降後，去年盈利比較基數較低；重磅互聯網股成本效率提升，有助提升今年核心業務盈利能力，而相關股份佔恒生指數總權重約26%。