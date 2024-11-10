財經專題｜互聯互通迎開車10周年！揸住港股一成市值 表列北水「超愛股」

中港股票互聯互通在2014年11月17日正式開通，意味下周日將正式迎來「通車」10周年。本報粗略統計內地投資者的港股通持倉，合共市值涉及約3.48萬億元，當中上海港股通涉2.01萬億元，深圳港股通涉1.47萬億元。以目前港股市值約36萬億元計，即北水的持倉佔比達9.67%，意味約每10元持倉，有1元由內地投資者以港股通持有。
共持3856億元騰訊 滙控中資股中突圍
以持倉市值計，騰訊控股(700)的滬深港股通合共持倉市值高達3,856.3億元，持倉9.88%；緊次為中國移動(941)，H股持倉市值約1,859.93億元，H股持股12.23%；第三為中海油(883)，H股持倉市值約1,632.4億元，H股持股19.33%。其餘北水持倉逾千億元的股份，還包括建設銀行(939)、工商銀行(1398)、美團(3690)、小米集團(1810)，以及唯一的非中資股滙豐控股(005)。
以下為北水十大持有市值港股：
(1) 騰訊控股(700)：3,856.3億元
(2) 中國移動(941)：1,860億元
(3) 中海油(883)：1,632.4億元
(4) 建設銀行(939)：1,527億元
(5) 工商銀行(1398)：1,347.6億元
(6) 美團(3690)：1,285.7億元
(7) 小米集團(1810)：1,092.6億元
(8) 滙豐控股(005)：1,091.7億元
(9) 中國銀行(3988)：734.84億元
(10) 阿里巴巴(9988)：665.5億元
兩隻港股北水持倉比例高逾七成
以持倉計，至少23隻港股的港股通持倉比例，已高逾五成，超過60個港股的北水持倉比例高於三成。最誇張者，有兩隻港股的北水持倉比例更高逾七成，分別京基金融國際(1468)錄逾73%、馬可數字科技(1942)錄70.8%。另外有4股份的比例高逾四成，分別為中國電信(728)、凱盛新能(1108)、山東墨龍(568)及康龍化成(3759)。
以下為北水十大持倉港股：
(1) 京基金融國際(1468)：73.13%
(2) 馬可數字科技(1942)：70.84%
(3) 中國電信(728)：67.96%
(4) 凱盛新能(1108)：66.62%
(5) 山東墨龍(568)：65.04%
(6) 康龍化成(3759)：63.25%
(7) 綠色動力環保(1330)：59.55%
(8) 東方證券(3958)：59.34%
(9) 天津創業環保(1065)：59.05%
(10) 中遠海能(1138)：56.83%