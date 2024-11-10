財經專題｜互聯互通迎開車10周年！揸住港股一成市值 表列北水「超愛股」

港股通目前持有的港股約9.67%市值，意味約每10元持倉中，有1元由內地投資者以港股通持有。(資料圖片)

中港股票互聯互通在2014年11月17日正式開通，意味下周日將正式迎來「通車」10周年。本報粗略統計內地投資者的港股通持倉，合共市值涉及約3.48萬億元，當中上海港股通涉2.01萬億元，深圳港股通涉1.47萬億元。以目前港股市值約36萬億元計，即北水的持倉佔比達9.67%，意味約每10元持倉，有1元由內地投資者以港股通持有。

共持3856億元騰訊 滙控中資股中突圍

以持倉市值計，騰訊控股(700)的滬深港股通合共持倉市值高達3,856.3億元，持倉9.88%；緊次為中國移動(941)，H股持倉市值約1,859.93億元，H股持股12.23%；第三為中海油(883)，H股持倉市值約1,632.4億元，H股持股19.33%。其餘北水持倉逾千億元的股份，還包括建設銀行(939)、工商銀行(1398)、美團(3690)、小米集團(1810)，以及唯一的非中資股滙豐控股(005)。