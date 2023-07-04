財經專題｜人民幣貶值原因拆解 下半年回升理由逐點睇！

高盛發表報告指，倘人民幣持續疲弱，人行料於數周內加大調控匯率力度，包括可能下調外匯存款準備金率，或調整在遠期售匯業務外匯風險準備金率，以減緩人民幣貶值壓力。高盛指，人行上周貨幣政策委員會第二季度例會報告中強調堅決防範匯率大起大落風險，措詞為第一季度報告內未見；最近一周人民幣中間價定價中，估計人行再引入逆周期因子，故相信未來會推出更大力度措施。

人民幣回穩見底回升？中國人民銀行出招加上國有銀行入市撐匯見效？踏入7月，人民幣兌一美元中間價已連升兩日，專家解究人民幣貶值原因，以及看好下半年見底回升的理由。

高盛維持預測內地今季內將下調存款準備金率0.25個百分點，另在第四季度下調包括中期借貸便利(MLF)等利率0.1厘，配合其他財政政策刺激經濟，有助穩定市場信心，雖然暫難扭轉人民幣貶值預期，但估計匯價跌勢將減慢，雙向波動性則會增加，維持人民幣兌一美元3個月內見7.3的預測不變，即較現水平再貶值逾1%。

第二季累瀉逾半成

另外，內地傳媒《證券日報》報道指，自今年5月17日以來，人民幣失守「7算」，並連跌續跌破多個關口，不過，分析認為本輪跌勢已近尾聲，下半年將重回升軌。指出人民幣貶值主要受三個方面影響，首先是4月份以來，內地經濟增長呈放緩；第二是，債券利率下行，可能導致部分資金外流；第三是，內地政策預期、美國貨幣政策等構成一定影響。總括第二季人民幣中間價累跌3,541點子，在岸人民幣累瀉5.58%，離岸人民幣則累減5.7%。

7.37 去年低點是較強阻力

中信證券宏觀經濟首席分析師程強指，人民幣匯率短期還有貶值壓力，但去年7.37低點是較強阻力，經濟偏弱和政策溫和托底已經反映在匯價中，沒有重大超預期事件，應不會輕易突破上述水平。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟則認為，美國銀行金融市場風險看，信貸緊縮剛開始，企業債務處高位，信貸緊縮可能引發企業新一輪債務危機。過去幾個月，企業債違約規模等已上升，美國中小銀行料續出現問題。這些情況都有可能給聯儲局加息周期帶來一定不確定性，也可能給未來人民幣匯率回升帶來一定的支持。