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財經
2023-10-25 21:15:25

財經專題｜增發萬億國債 分析料利基建股 下一步或降準減息

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財經專題｜增發萬億國債 分析料利基建股 下一步或降準減息

財政部將在今季增發2023年國債10,000億元人民幣，作為特別國債管理。(資料圖片)

中央財政部將在今季增發2023年國債10,000億元(人民幣，下同)，作為特別國債管理。中金發表報告指，從此次特別國債支出安排，相關資金主要用於災後重建等，並不是基於經濟增長考量，但認為這背後仍有重要宏觀背景。一是經濟增長動能仍有待加強，二是地方財政收入壓力較大。

中金料今季GDP料逾5.5%

中金又指，此次增發1萬億元國債後，今年一般預算赤字將增至4.88萬億元，一般赤字率從3%，升至約3.8%。按照相關支出安排，今年擬實際使用5,000億元，約達名義GDP0.4個百分點，如果這些資金在四季度全部形成實物工作量，將對期內GDP形成一定帶動，結合去年第四季度疫情背景下基數較低，今季實際GDP同比增速可能明顯升至5.5%以上。此外，還有5,000億元將在明年使用，這對明年經濟增長形成額外帶動，約達名義GDP0.4個百分點。

中金認為即便今季增發1萬億元特別國債，1112月政府債券供給壓力仍有望較10月回落，年內機構配置空間及意願仍在，債市供需矛盾有望逐步緩和。隨著繳稅繳款疊加效應擾動消退、財政投放力度進一步加強，疊加貨幣政策寬鬆配合，資金面有望重回寬鬆，進一步改善政府債券供需格局，進而打開債市利率下行空間。此外，若債市利率仍未見進一步補降，在政府債券增量供給的背景下，則可能會加重財政付息壓力，不利於財政可持續發力，進而影響宏觀調控政策合力效果，基於此考慮，認為不排除年內看到貨幣政策進一步降準(下調存款準備金率)、減息的可能性，進而推動債市利率更加順暢補降。

財經專題｜增發萬億國債 分析料利基建股 下一步或降準減息

中金指今年擬實際使用5,000億元人民幣，約達名義GDP的0.4個百分點，明年還有5,000億元人民幣，明年經濟增長額外帶動約達名義GDP0.4個百分點。(資料圖片)

東方金誠首席王青對內地傳媒指，增發國債超出市場預期，有利提振信心與預期，亦有助鞏固三季度以來經濟復甦轉強勢頭。由於考慮到這筆資金將在明年繼續投放，意味著至少在明年上半年，穩增長政策將持續發力顯效，有助明年宏觀經濟持續回復常態化。

隱含政策信號 鞏固明年和中期增長

廣發證券首席經濟學家郭磊則指，美國10年期債息上衝、内地資金面略偏緊、全球地緣政治風險加大等三大因素構成近期擾動，實際上經濟基本面已觸底後持續好轉，是次增發國債及其隱含政策信號，將進一步鞏固明年和中期增長，有利盈利預期和風險偏好回升。至於是發債將主要用於災後重建、防洪治理等8個重點，預計對基建及相關板塊有利，基建上遊需求亦將迎來提升。

對於債市而言，在支持信貸增長和實體經濟修復目標下，中信證券認為中國人民銀行有較大機會率在今季降準，亦不排除減息，若寬貨幣取向得以驗證，財政發力對債市影響或將體現為利空盡出邏輯，長債利率調整後將具備較強配置價值。

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光證料財政支出擴大 流動性壓力將減小

光大證券發表研報指，部分投資者擔心是次增發國債將減少銀行體系流動性，從而導致資金面持續趨緊。政府債券發行是資金面一個較為重要的影響因素，但人行完全有能力運用法定準備金率、中期借貸便利(MLF)、公開市場操作(OMO)等貨幣政策工具對該因素進行有效的對沖，從而為政府債券發行及經濟運行持續好轉營造良好流動性環境。雖然發債造成銀行體系流動性減少，但政府部門對債券募集資金使用又會造成流動性「水位」上升。單純因政府債券發行而造成流動性變化通常是短期及階段性。

一般來說，政府債券密集發行初期銀行體系流動性可能會損耗較多，此後隨著財政支出擴大，流動性壓力將減小，甚至形成銀行體系流動性淨增加。若未來一段時間銀行體系流動性需求持續較高，人行較有可能再度實施降準，並以此保持銀行體系流動性合理充裕。加上內地商業銀行淨息差持續收窄、利潤同比增速下降，降準還具有節約金融機構資金成本，緩解淨息差和利潤增長壓力的作用。

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