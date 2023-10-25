財經專題｜增發萬億國債 分析料利基建股 下一步或降準減息

中央財政部將在今季增發2023年國債10,000億元(人民幣，下同)，作為特別國債管理。中金發表報告指，從此次特別國債支出安排，相關資金主要用於災後重建等，並不是基於經濟增長考量，但認為這背後仍有重要宏觀背景。一是經濟增長動能仍有待加強，二是地方財政收入壓力較大。

中金料今季 GDP 料逾 5.5%

中金又指，此次增發1萬億元國債後，今年一般預算赤字將增至4.88萬億元，一般赤字率從3%，升至約3.8%。按照相關支出安排，今年擬實際使用5,000億元，約達名義GDP的0.4個百分點，如果這些資金在四季度全部形成實物工作量，將對期內GDP形成一定帶動，結合去年第四季度疫情背景下基數較低，今季實際GDP同比增速可能明顯升至5.5%以上。此外，還有5,000億元將在明年使用，這對明年經濟增長形成額外帶動，約達名義GDP的0.4個百分點。

中金認為即便今季增發1萬億元特別國債，11至12月政府債券供給壓力仍有望較10月回落，年內機構配置空間及意願仍在，債市供需矛盾有望逐步緩和。隨著繳稅繳款疊加效應擾動消退、財政投放力度進一步加強，疊加貨幣政策寬鬆配合，資金面有望重回寬鬆，進一步改善政府債券供需格局，進而打開債市利率下行空間。此外，若債市利率仍未見進一步補降，在政府債券增量供給的背景下，則可能會加重財政付息壓力，不利於財政可持續發力，進而影響宏觀調控政策合力效果，基於此考慮，認為不排除年內看到貨幣政策進一步降準(下調存款準備金率)、減息的可能性，進而推動債市利率更加順暢補降。