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財經
2024-01-02 07:31:39

財經專題｜恒生指數2024年預測 邊類股份最掂？

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財經專題｜恒生指數2024年預測 邊類股份最掂？

恒生指數去年埋單計數，全年累減2,738點或13.8%，於2023年12月29日收報17,047點，連跌4年。(資料圖片)

恒生指數去年埋單計數，全年累減2,738點或13.8%，於20231229日收報17,047點，連跌4年，並跑輸環球主要股市。踏入2024年，市場預期恒生指數今年有望回升，目標重越23,400點關口，投資者要留意甚麼因素，吼邊類股份？

第一上海首席策略師葉尚志對本報指，港股估值已足夠低、具備見底條件，加上美國聯儲局加息周期已完結，今年有望逐步減息，另外，內地可以放水空間能力進一步加大，也是有利資金回流因素。

葉尚志：看好聯想及百度

他又表示，看好有盈利基礎的AI核心題材股，如聯想集團(992)和百度集團(9888)。聯想1229日收報10.92元，去年累飆約七成，百度上周五收報116.1元，全年累增約4%

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大摩：最悲觀睇11350

其他大行方面，摩根士丹利予恒生指數今年基本情境目標為18,500點，即較去年底有1,453點或8.5%潛在升幅；在最樂觀情景下恒指料見21,500點，最悲觀情景則為11,350點，潛在跌幅逾三成。至於國企指數今年底基本情境目標為6,350點，最樂觀情景下料見7,400點，最悲觀情景則為3,800點。

凱基亞洲發表2024年環球市場展望，預期受加息周期完結、美元回落令資金流入非美國股市外，人民幣回升有助中央靈活運用貨幣政策等，但需留意內房銷售及美國進入選舉年等。在正常情景下，予恒指目標價19,260點；最差情景恒指目標價為14,500點。

加息後期受惠股騰訊快手

凱基亞洲表示，加息後期受惠股包括騰訊控股(700)、快手(1024)以及百度，目標價400元、69元以及146元。行業景氣度回升受益股，包括申洲國際(2313)、銀河娛樂(027)及聯想，目標價分別為95元、49元及10.8元。穩中求勝股，包括中國移動(941)SPDRETF(2840)，目標價分別為72元及1,660

建銀國際表示，恒指去年已幾乎見底，預計今年大市介乎16,500點至20,500點區間波動，預料港股走勢呈W型，前低後高，並將進入新周期初始階段。另料國企指數波動區間介乎5,500點至7,000點，恒生科技指數介乎3,600點至4,800點。看好消費電子、生物醫藥、互聯網、新能源汽車等投資板塊，以及生物科技股，首選藥明康德(2359)及信達生物(1801)

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