財經專題｜恒生指數2024年預測 邊類股份最掂？

他又表示，看好有盈利基礎的AI核心題材股，如聯想集團(992)和百度集團(9888)。聯想12月29日收報10.92元，去年累飆約七成，百度上周五收報116.1元，全年累增約4%。

第一上海首席策略師葉尚志對本報指，港股估值已足夠低、具備見底條件，加上美國聯儲局加息周期已完結，今年有望逐步減息，另外，內地可以放水空間能力進一步加大，也是有利資金回流因素。

大摩：最悲觀睇 11350 點

其他大行方面，摩根士丹利予恒生指數今年基本情境目標為18,500點，即較去年底有1,453點或8.5%潛在升幅；在最樂觀情景下恒指料見21,500點，最悲觀情景則為11,350點，潛在跌幅逾三成。至於國企指數今年底基本情境目標為6,350點，最樂觀情景下料見7,400點，最悲觀情景則為3,800點。

凱基亞洲發表2024年環球市場展望，預期受惠加息周期完結、美元回落令資金流入非美國股市外，人民幣回升有助中央靈活運用貨幣政策等，但需留意內房銷售及美國進入選舉年等。在正常情景下，予恒指目標價19,260點；最差情景恒指目標價為14,500點。