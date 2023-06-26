財經專題｜抵唔抵？撈唔撈？人民幣尋底 專家教你投資從何入手

港交所(388)上周一(6月19)正式推出港幣-人民幣雙櫃台模式，不過受到市場氣氛等影響，首日成交僅約1.6億元人民幣。此外，近期人民幣持續向下，續於約7個月低位徘徊，投資者是否可吼時機趁人民幣貶值，兌換人民幣入市買賣港幣-人民幣雙櫃台模式納入的股份，或有其他人民幣資產配置作選擇？專家為你拆解是否有著數！ 見 7 個月低 今年累瀉半成 人民幣離岸價兌一美元今日最低曾報7.2407，跌0.36%，今年以來累瀉約4.6%，人民幣在岸價曾報7.2319，挫0.7%，今年以來累挫4.9%。每百港元曾兌92.41元人民幣，約為7個月低位。 冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，「適逢港股氣氛低迷、A股氣氛又低迷」，港交所上周推出港幣-人民幣雙櫃台時成交少，主要受到氣氛拖累。然而，他不建議用港元兌換人民幣入市港幣-人民幣雙櫃台的股份，「認為太煩」，由於首先要比較兌換外匯買賣差價，這亦要納入計算投資成本內。不過，倘手頭上本身已持有人民幣，不妨可以考慮。

人民幣反彈 有利港股回勇 首先關焯照認為，每當人民幣匯價回落至約7.2至7.3水平時，差不多會見底，其後有機會反彈，例如去年10月人民幣兌一美元一度見約7.37歷史新低，未幾已反反覆覆回升，至年底已重回7算以上水平。他又說，根據過往歷史「人民幣貶值，港股亦接近低位，人民幣反彈，亦有利港股回勇」。人民幣今日亦跌破7.24關，相信離底不遠，認為可以博港股將見底反彈，人民幣匯價亦可能反彈至6.8，「賺匯賺股」。 關焯照可吼 ATM 及友邦 至於24隻已被納入港幣-人民幣雙櫃台模式股份中，關焯照建議可考慮ATM，即阿里巴巴(9988)(89988)、騰訊控股(700)(80700)以及美團(3690)(83690)，以及友邦保險(1299)(81299)及中國平安𨹦險(2318)(82318)，其中看好阿里巴巴有分拆概念，而人民幣升值則利好保險股。 另外，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，人民幣仍有下跌空間，主要是中美息差仍有機會再拉闊，「內地通常每季最多減息一次，每次10至15點子，有數得計，問題係聯儲局加息空間仲有好大」。他估計，人民幣有機會下試7.35兌一美元的去年11月低位，如果美國再加息兩次，人民幣最差情況更會觸及7.5兌一美元，因此認為目前仍未到撈底時候。

林俊泓不建議做空人幣 不過，林俊泓不建議投資者做空人民幣，指作為新興市場貨幣，人民幣周期變動或信心轉變較大，倘內地大手推出刺激經濟措施，如發巨額國債及推出消費券等，或會令市場情緒大逆轉，因此目前宜觀望重大消息出現的時機才出手。至於看好的人民幣資產，他稱香港投資者可接觸的主要為離岸人民幣債券及在岸人民幣股票，惟以潛在回報看，料仍不及熱度仍相對較低的內地A股。

人行或再減 LPR 及降準 東亞銀行(023)首席投資策略師李振豪亦指，受息差影響令人民幣走弱，首先市場原預期美國聯儲局年底前將再加息一次0.25厘，但如今可能加息兩次共半厘，而中國人民銀行早前僅調低貸款市場報價利率(LPR)10點子，在息差影響下，人民幣匯率即見7.25，與今日匯率相差不遠。不過，市場預期人行將會續減LPR及調低存款準備金率(RRR)，加上人民幣匯率迫近7.25算，料中央會出口術穩定匯價，再者倘內地將公布的經濟數據好過市場預期，人民幣亦有望反彈。 撇除北上消費的剛性需求，以純投資角度看，坊間與人民幣相關投資選擇不多，李振豪建議可揀具靈活性、不涉綑綁式的投資產品，最後屬短年期，「容易沽貨套現離場」，如短年期的人民幣國債、人民幣綠色債券，「首先債券可以不持貨到尾，倘內地再減息，則有利債價」，另外，可考慮短期人民幣定期存款，當內地7月中陸續公布第二季經濟數據，屆時消息是好是壞，亦可靈活走棧。