財經專題｜拆解匯金入市因由 分析成效 四行下波走勢

匯金入市後，內地三大股市升幅介乎0.7%至0.9%，四大行A股升幅介乎0.6%至3.2%不等。(資料圖片)

「國家隊」匯金公司時隔8年再度出手增持四大國有銀行——工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)以及農業銀行(1288)，並預告未來6個月繼續增持，是否對股市帶來提振，下一波會否入市其他板塊？

中金報告指，國有大型銀行在經營穩健方面表現良好，估值普遍被低估，股本回報率(ROE)和息差接近長期合理下限。受到城投化債和房地產風險壓力影響，息差和盈利存在一定程度壓力，但隨著穩步增長政策逐漸見效，市場憂慮情緒有望緩解。中金推薦投資高股息、低估價值的國有大型銀行，包括農行、交通銀行(3328)及郵儲銀行(1658)等。

中金看好四大行後市走勢

中金續指，大股東現階段增持，反映其對股份的信心，根據過往歷史，增持後對市場有提振作用，四大行股價在未來1至3個月料有一成反彈。

中信建投證券銀行首席分析師馬鯤鵬對內地傳媒表示，四大行是銀行板塊基石，對整體景氣度有關鍵指向意義，更是銀行業中國特色估值體系核心，並披露未來續增持，「真金白銀進場，既是對銀行股整體託舉，更是對銀行中特估的高度肯定」。