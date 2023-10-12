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財經
2023-10-12 18:31:47

財經專題｜拆解匯金入市因由 分析成效 四行下波走勢

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財經專題｜拆解匯金入市因由 分析成效 四行下波走勢

匯金入市後，內地三大股市升幅介乎0.7%至0.9%，四大行A股升幅介乎0.6%至3.2%不等。(資料圖片)

國家隊匯金公司時隔8年再度出手增持四大國有銀行——工商銀行(1398)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)以及農業銀行(1288)並預告未來6個月繼續增持，是否對股市帶來提振，下一波會否入市其他板塊？

中金報告指，國有大型銀行在經營穩健方面表現良好，估值普遍被低估，股本回報率(ROE)和息差接近長期合理下限。受到城投化債和房地產風險壓力影響，息差和盈利存在一定程度壓力，但隨著穩步增長政策逐漸見效，市場憂慮情緒有望緩解。中金推薦投資高股息、低估價值的國有大型銀行，包括農行、交通銀行(3328)及郵儲銀行(1658)等。

中金看好四大行後市走勢

中金續指，大股東現階段增持，反映其對股份的信心，根據過往歷史，增持後對市場有提振作用，四大行股價在未來13個月料有一成反彈。

中信建投證券銀行首席分析師馬鯤鵬對內地傳媒表示，四大行是銀行板塊基石，對整體景氣度有關鍵指向意義，更是銀行業中國特色估值體系核心，並披露未來續增持，「真金白銀進場，既是對銀行股整體託舉，更是對銀行中特估的高度肯定」。

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將有更多中長線資金加入

內地有報道指，要想活躍資本市場、提振投資者信心，還需要更多匯金這樣的央企、國企以及民企大股東等做多力量的推動。相信在匯金帶領下，有更多中長線資金加入，「要活躍資本市場、提振投資者信心，自然水到渠成」。

另外，匯金是次突然入市後，內地多間證券商亦緊急開會應兌，認為是次入市視為重要政策訊號，相信未來入市的範圍將進一步擴大。

回顧匯金過去入市，被市場解讀為穩定股市的訊號，連同今次，合共7月增持四大國有銀行，其中4次在10月出手，上證綜合指數在入市後翌日有5次錄得上升，2次下滑，於20089月首次增持，規模達200億元人民幣，而滬指升幅最勁，近一成。

財經專題｜拆解匯金入市因由 分析成效 四行下波走勢

內地2015年爆發股災，包括中國人民銀行出手減息及減低人民幣存款準備金率、匯金入市等措施救市。(資料圖片)

2015年爆股災 連環出手救市

根據資料顯示，對上一次入市是2015年，當時內地A股顯著波動，當年6月滬指一度飆高見5,166點新高，其後因希臘債務危機引爆環球股災，更錄得連續12個交易日向下，於626日三大指數單日瀉7.4%9%，在3個星期內A股累瀉三成，市值蒸發逾20萬億元人民幣。當時包括中國人民銀行已出手減息及減低人民幣存款準備金率力撐、中證監聯同21間券商入市買藍籌ETF、以及匯金於二級市場入市等救市措施。

回顧匯金7次入市四大行概覽：

時間        內容        滬指翌日表現

20231011       斥約4.8億元人民幣共買入四行約1.08億股    +0.9%

2015819 斥約200億元人民幣買入四行約45.76億股     -3.4%

2013613 斥約3.6億元人民幣，共買入約1.1億股  +0.1%

20121010       承諾期6個月至20134月，涉約20億元人民幣        -0.8%

20111011       共涉6,455萬股，涉資約2億元人民幣     +0.2%

2009109 共涉5,134萬股，涉約2.6億元人民幣      +4.8%

2008918 購入工、中、建三行共6億股，涉資20億元人民幣      +9.5%

+綜合內地傳媒數據

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