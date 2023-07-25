財經專題｜拆解政治局會議訊號 人幣真見底？

中共中央政治局召開會議，並指出要保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，加上中國人民銀行近日連番出招，能否帶動人民幣持續反彈，人民幣在岸價及離岸價兌一美元能否收復「七算」，分析拆解會議內容所釋出的訊號，有利人民幣回穩，提供空間減息降準。
受美國聯儲局持續加息因素影響，中美息差維持高企，今年以來人民幣兌一美元面臨較大貶值壓力，自今年5月人民幣匯率「破七」以來，持續低位徘徊，中國人民銀行及國家外匯管理局已上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.5歷史高位，冀增加境內美元流動性，及進一步強調穩匯率訊號，避免市場過度炒作人民幣貶值的預期，反映人行強烈穩匯率的意圖。
此外，國有銀行亦多次入市，拋售美元、買入人民幣，意在支撐人民幣。加上，中共中央政治局開會並強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，穩人民幣匯率更明顯。
東亞：短期upside大過downside
東亞銀行(023)投資產品及顧問部高級投資策略師黃燕娥指，中共中央政治局開會並強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，反映當局關注人民幣單向波動，擬開始「控制一下」，有關訊號有利人民幣走勢，短期會提振人民幣，「upside大過downside」。不過，人民幣匯率會否出現轉向，要睇經濟面及基本面，需留意日後公布的7月經濟數據，是否出現明顯改善，以及留意聯儲局是鷹定鴿，加息周期是否結束，故她預期人民幣今季將區間上落，介乎7.05至7.36，年底目標介乎7至7.2，可以睇位入市人民幣。
警告炒家唔好對賭
另外，富邦銀行(香港)第一副總裁、投資策略及研究部主管潘國光對本報表示，人行上周再度上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.5，有穩匯價作用，對上一次上調該參數是去年10月，當時人民幣見7.37。而政治局在聲明中提到外匯穩定，反映當局明確、高調干預匯價，向市場發出訊號「警告炒家唔好對賭人民幣單邊」，預期有助恢復市場信心，同時提供空間人行減息及降準(調低人民幣存款準備金率)各一次。
他預期，人民幣本輪已見底，預期今季於7.1關上落，視乎內地將公布的經濟數據，以及美國聯儲局加息周期是否完結等因素而定，將左右人民幣走勢，年底暫預期目標為7至7.05水平。
將成爲一項政策重點
滙豐報告指，中央政治局在聲明中提及外匯穩定為多年來首次，意味理順人民幣貶值壓力，與人行近期進一步收緊外匯政策吻合，意味著現在開始緩解人民幣貶值壓力將成爲一項政策重點。
大摩：國務院未來數周推出更多寬鬆措施開綠燈
摩根士丹利報告亦指，會議明確傳達一個訊息，就是內地希望加強逆周期調節支持經濟成長，實際上為國務院未來數周推出更多寬鬆措施開綠燈，應該可減少投資者擔憂，並支撐人民幣匯率。總體來說，會議聲明超出投資者預期，在聲明發布後，外匯市場反應到目前為止仍較為平淡，相信市場在未來幾日或幾周內會有更積極反應。
平安證券亦指，這是自去年人民幣匯率開始貶值以來首次提及，近期逆周期因子有重啓跡象、國家外匯局上調跨境融資宏觀審慎調節參數等，均釋放出維穩匯率政策意圖。隨著聯儲局加息臨近尾聲，以及是次會議後市場對下半年內地經濟和人民幣資產的「重估」，人民幣料可止跌企穩、甚至回升。