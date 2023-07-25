財經專題｜拆解政治局會議訊號 人幣真見底？

中共中央政治局召開會議，並指出要保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，加上中國人民銀行近日連番出招，能否帶動人民幣持續反彈，人民幣在岸價及離岸價兌一美元能否收復「七算」，分析拆解會議內容所釋出的訊號，有利人民幣回穩，提供空間減息降準。

受美國聯儲局持續加息因素影響，中美息差維持高企，今年以來人民幣兌一美元面臨較大貶值壓力，自今年5月人民幣匯率「破七」以來，持續低位徘徊，中國人民銀行及國家外匯管理局已上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.5歷史高位，冀增加境內美元流動性，及進一步強調穩匯率訊號，避免市場過度炒作人民幣貶值的預期，反映人行強烈穩匯率的意圖。

此外，國有銀行亦多次入市，拋售美元、買入人民幣，意在支撐人民幣。加上，中共中央政治局開會並強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，穩人民幣匯率更明顯。