財經專題｜最壞情況恐見7.5 人幣尋底 專家指路投資方向

港交所(388)上周一(6月19)正式推出港幣——人民幣雙櫃台模式，不過受到市場氣氛等影響，首日成交僅約1.6億元人民幣。此外，近期人民幣持續向下，續於約7個月低位徘徊，投資者是否可吼時機趁人民幣貶值，兌換人民幣入市買賣港幣——人民幣雙櫃台模式納入的股份，或有其他人民幣資產配置作選擇？專家為你拆解是否有著數！

見7個月低 今年累瀉半成

人民幣離岸價兌一美元昨日曾見7.2407，跌0.36%，今年以來累瀉約4.6%，人民幣在岸價曾報7.2319，挫0.7%，今年以來累挫4.9%。每百港元曾兌92.41元人民幣，約為7個月低位。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，「適逢港股氣氛低迷、A股氣氛又低迷」，港交所上周推出港幣——人民幣雙櫃台時成交少，主要受到氣氛拖累。然而，他不建議用港元兌換人民幣入市港幣——人民幣雙櫃台的股份，「認為太煩」，由於首先要比較兌換外匯買賣差價，這亦要納入計算投資成本內。不過，倘手頭上本身已持有人民幣，不妨可以考慮。

人民幣反彈 有利港股回勇

首先關焯照認為，每當人民幣匯價回落至約7.2至7.3水平時，差不多會見底，其後有機會反彈，例如去年10月人民幣兌一美元一度見約7.37歷史新低，未幾已反反覆覆回升，至年底已重回7算以上水平。

他又說，根據過往歷史「人民幣貶值至約7.2關，港股亦接近低位，人民幣反彈，亦有利港股回勇」。人民幣昨已跌破7.24關，相信離底不遠，認為可以博港股將見底反彈，人民幣匯價亦可能反彈至6.8，「賺匯賺股」。

