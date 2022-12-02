財經專題｜盤點各行定存息 全城搶錢！1萬入場4.39厘

星展銀行提供的1星期定存年息高達10厘暫為全城最高，入場費50萬元，1周賺958.9元息，不過需為該行豐盛理財客戶，而該戶口門檻需有100萬元存款；需完成合資格投資交易，如認購股票掛鈎產品等，優惠期至本月底。

臨近年底，銀行紛以高息吸納存款，據本報綜合多間銀行港元定期存款年利率比較，暫時以星展銀行10厘年息「最吸引」，中小型銀行及虛擬銀行亦相當進取，普遍有4厘、5厘或以上，其後3間發鈔銀行亦加入高息搶客，暫時以滙豐銀行利率最高有4.3厘，恒生銀行(011)昨亦上調定期存款年息，最高有4.39厘，入場費僅1萬元。相信年底前其他銀行或再上調利率吸水。

發鈔行入場費貼地 中小行吸大戶

假設彈藥不多，3間發鈔行入場費最為貼地，全部只需1萬元，年息方面，暫以滙豐銀行最高有4.3厘，但需以全新資金開戶，假設以10萬元開立1年期定存，亦可賺取利息4,300元，至於渣打銀行及中銀香港(2388)開立12個月定期存款，年利率最高均為4.1厘。渣打需透過SC Mobile或網上理財，以新資金開立定期存款；中銀客需經網上或手機銀行以新資金開立。

另外，恒生銀行及天星銀行(airstar)昨齊加入加息行列。恒生6個月及3個月定存年利率分別為4.3厘及4.2厘，倘網上開立則有4.39厘及4.29厘，入場費亦僅1萬元新資金。

其他中小型銀行定存息較吸引，市場上已有5行以年息5厘或以上招徠，入場費一般需100萬元，如大新銀行(2356)、建設銀行亞洲及富邦銀行均提供1年期定存年息有5.1厘，即1年可收取利息約5.1萬元，回報亦不俗。如果沒有100萬元資金，亦希望有5厘息，華僑永亨銀行定期存款入場僅需20萬元，然而需為該行宏富理財客戶，資產達100萬元或以上。

東亞數碼綜合戶口 3個月8.8厘

東亞銀行(023)指，數碼綜合戶口BEA GOAL亦以高達8.8厘吸引客戶，存款期為3個月，存款額介乎1,000至1萬元，倘以1萬元開戶，3個月收息220元，優惠期至本月底。

除傳統銀行，虛擬銀行亦積極吸客！天星銀行定期年息昨亦有變動，最高加至4.4厘，其中6個月、9個月及12個月年息均有4.4厘，3個月亦高見4.3厘，入場費只需1,000元。

平安壹賬通5.5厘高息推廣已額滿

不過，匯立銀行(WeLab Bank)昨起調低定存年息，其中15個月年息由5厘，調低至4.4厘，而12個月、9個月、6個月年息分別為4.7厘、4.3厘及4.2厘，開戶金額為10元或以上。平安壹賬通(PAOB)早前曾推5.5厘年息冠全港，惟已額滿，網站介紹，現開立9個月定存息4.6厘，入場額100元，其他虛擬銀行方面，倘於Livibank開立6個月定存，年息亦有4.6厘，較傳統大型銀行為高，入場20萬元，半年利息亦有4,600元。