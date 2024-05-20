財經專題｜股息稅效應！引爆A股溢價月縮四成 專家分析H股仲有無得衝？附差價大表

本月10日外電傳出內地考慮減免內地投資者經港股通持有港股的股息紅利稅，以避免雙重徵稅。消息一出即為本已走強的H股助燃，令AH差價大幅收窄，按恒生滬深港通AH股溢價指數近月持續向下，由4月17日的高位154.23急速下墜，上周五收報133.31，至2023年初以來近1年半最低，累計1個月挫13.6%，反映A股較H股的溢價由54.23%，大幅收窄至33.31%，即溢價在1個月內已收窄近四成；倘單計減免股息率的消息傳出以來約一周，則AH股溢價指數累挫5.9%，溢價由41.71%大減至33.31%，收窄約兩成。

目前本港上市的所有H股較均A股有折讓，按本報統計50隻主要H股與A股的股價差距，A股的溢價幅度由1%至222%不等，而在今浪升市中，AH差價明顯收窄的板塊主要為散戶收息愛股，如內銀、內險及中資電訊股，另外部分石油股亦見明顯收窄。

主要內銀股中，A股溢價幅度收窄最大為中信銀行(998)，上周五A股較H股溢價49.8%，單計過去5日收窄13.2個百分點，1個月收窄幅度32.8個百分點；建設銀行(939)差價1個月亦大減32.7個百分點，至31.82%。至於差價最細的招商銀行(3968)過去一個月A股溢價大收縮12.3個百分點，至1%，即H股已追貼A股股價。內險股中，中國平安保險(2318)H股股價亦已追貼A股，目前日A股溢價僅7.4%，過去一個月收窄32.1個百分點。中資電訊股中，中國移動(941)及中國電訊(728)目前A股的溢價均約四成，惟中移動過去一個月A股溢價大收窄23.8個百分點，或反映資金有意追逐高折讓股份掃貨。

相反，資源及能源股普遍未見明顯資金追捧，過去一個月的差價數窄幅度較少。A股溢價高達178%的上海電氣(2727)，過去一個月溢價只收窄2個百分點；中國鋁業(2600)期內只收窄不足5個百分點，至53%。

分析料差價進一步收窄至 20%

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，在股息稅減免正式落地之前，相信市場仍有炒作藉口，「就算只係話研究中，都可以有藉口炒。」他估計，AH差價有機會進一步收窄，料恒生滬深港通AH股溢價指數可跌至120水平，即A股較H股溢價收窄至20%，「即係仲有大約一成嘅炒作水位。」