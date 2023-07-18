財經專題｜買YEN吼呢個時機！日央行超寬鬆貨幣政策幾時變？

日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)自今年4月上場後，市場已忖測他將調整現時日本的超寬鬆貨幣政策，包括調整孳息率曲線控制(Yield Curve Control，YCC)，惟至今一直未有行動。日央行將於7月27至28日議息，市場對於今次會否調整YCC，有何預測，調整YCC對日圓匯價走勢有何影響？留意何時是買YEN時機。
恒生溫灼培料YCC不變 日圓難重返145
恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，日本央行本月議息未有急切性及需要調整YCC，首先由於日圓兌一美元匯價由上月約145水平，逐步回升至央行一個「可接受、較舒服」的水平，所以提供一個條件或空間，讓日央行今次可按兵不動。他說弱日圓有助日本出口業，但與此同時會推高進口價格，加重日本生活壓力，從而推高通脹，而「日圓(145)是不舒服水平」，倘日圓貶值至該水平，央行才會考慮調整。
另外，通脹走勢亦是一個考慮因素，溫灼培說，日本5月通脹按年回落至3.2%，這亦是一個可接受水平，但6月通脹或會回升，因該月日圓匯價處於140關上落、以及油價上升推高。
日圓走勢方面，由於日央行貨幣政策不變，而美國聯儲局本月仍有機會加息，美元走勢暫不宜看得太淡，相信日圓兌一美元匯價難重返145，加上該水平為炒家主導，日圓已回勇，相信將湧現「補倉盤」，預期日圓將見135關，即每百日圓兌港元見5.8，倘有需要可於現水平入市。
日央行未有調整政策足夠理據
另外，巴克萊首席日本經濟學家Tetsufumi Yamakawa日前發表報告指，根據現時工資和物價走勢，當局現階段似乎沒有必要修訂YCC，將調整政策時間表由原來的7月，改為10月才出手。美國銀行經濟學家Izumi Devalier和Takayasu Kudo亦發表報告，指對日本央行本月調整YCC不再有足夠信心，反映本月當局將維持政策不變機會極大。
大和證券資深外匯策略師Kenta Tadaide指，倘日央行未如預期調整YCC政策，同時據美國最新通脹顯示，聯儲局沒有理由放緩加息速度，日圓兌一美元或回落至140至145區間。
三菱東京日聯銀行則指，日本央行更有可能通過改變當前的YCC來轉變其貨幣政策，因此，美元兌日圓將大幅下跌。該行預期本月日央行議息臨近，市場充斥不少預測，現時先觀望本月21日，日本公布的通脹數據，以及本月26日聯儲局的議息結果，當YCC出現變化，將有利日圓造好。
然而，日央行前理事早川英男(Hideo Hayakawa)早前對外電指，考慮到通脹仍較預期強，或本月可能調整YCC政策，「不做的話將不合常理」。
通脹預期或上調至逾2%
日本將於7月21日公布6月通脹，而據外電報道，日央行或於月底議息會議時上調今年度通脹預測至逾2%，明年暫維持2%預測不變。
浮動範圍去年底倍增 市場譁言
根據資料顯示，YCC政策可以說是安倍經濟學產物，在2016年日本當局為實現2%通脹目標，以定量購債計劃增加基礎貨幣，購債額度從起初每年50萬億日圓上調至80萬億日圓，當年更實施負0.1厘的負利率政策，同年9月引入YCC政策，通過固定利率無限量買債操作為YCC政策護航，當利率上行速度過快或將超過規定上限時，日央行即以特定的利率(利率上限附近)向金融機構無限量購買國債，壓低上行的國債利率，其後分別於2018、2021年及2022年調整10年期國債利率的浮動範圍，在2022年12月，將浮動範圍由±0.25%，擴大1倍至±0.5%，令市場譁言。
日圓今年仍累瀉逾半成
每當市場預期日央行或調整YCC，日圓即波動，如去年12月20日公布調整YCC，日圓兌一美元匯價由月中約136至137水平，轉強至131至133水平。是次臨近議息，日圓亦由接近145水平，回勇至約138水平近兩個月高位，升幅近半成。然而，日圓兌一美元今年以來仍累瀉5.6%。