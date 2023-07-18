財經專題｜買YEN吼呢個時機！日央行超寬鬆貨幣政策幾時變？

日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)自今年4月上場後，市場已忖測他將調整現時日本的超寬鬆貨幣政策，包括調整孳息率曲線控制(Yield Curve Control，YCC)，惟至今一直未有行動。日央行將於7月27至28日議息，市場對於今次會否調整YCC，有何預測，調整YCC對日圓匯價走勢有何影響？留意何時是買YEN時機。

恒生溫灼培料 YCC 不變 日圓難重返 145

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，日本央行本月議息未有急切性及需要調整YCC，首先由於日圓兌一美元匯價由上月約145水平，逐步回升至央行一個「可接受、較舒服」的水平，所以提供一個條件或空間，讓日央行今次可按兵不動。他說弱日圓有助日本出口業，但與此同時會推高進口價格，加重日本生活壓力，從而推高通脹，而「日圓(145)是不舒服水平」，倘日圓貶值至該水平，央行才會考慮調整。

另外，通脹走勢亦是一個考慮因素，溫灼培說，日本5月通脹按年回落至3.2%，這亦是一個可接受水平，但6月通脹或會回升，因該月日圓匯價處於140關上落、以及油價上升推高。