財經專題｜金價會否再破頂？一個關鍵決定幾時買金

受地緣政治局勢緊張、美國利率、環球經濟、通脹走勢等因素影響，金價去年反走高，年底則企穩每安士2,000美元以上收結，總括去年全年金價累升逾13.4%，2022年則累跌0.1%。踏入2024年，金價會否再度破頂，挑戰新高升穿2,152美元，投資者要特別留意咩因素？
傳美提議G7探討沒收已被凍結的俄羅斯資產
恒生銀行首席市場策略員溫灼培對本報指，上周市場傳出美國提議七國集團(G7)工作組探討如何沒收已被凍結的俄羅斯資產，涉及約3,000億美元(約2.34萬億港元)，據報道，G7領袖峰會將約於2月24日舉行，而英國、日本及加拿大傳支持有關建議。溫灼培說，由於2022年俄羅斯資產被凍結時，一度刺激環球央行及市場「蜂湧」買金，令金價於2022年首季突破2,000美元。所以假設有關傳言屬實，再令市場再度「瘋狂」買金，金價有望上試2,300美元。
溫灼培：金價仍有機會穿2000美元
不過，溫灼培指，倘有關傳聞未有落實，投資者仍需留意美國政府負債已超過34萬億美元，恐面臨停擺風險，屆時美元或下跌影響金價走勢，同時他認為即使美國聯儲局今年開始減息，但他認為減息幅度未必支持金價升幅，所以金價亦有機會再度失守2,000美元。
由於市場普遍預期聯儲局將於3月份啟動減息、地緣政治風險持續，以及經濟復甦憂慮下，相信可支持金價再刷新歷史新高。
摩根大通料黃金迎來突破性反彈
摩根大通預計黃金將今年中出現「突破性反彈」(breakout rally)，金價將上望每安士2,300美元，主要受惠美國減息因素，而瑞銀亦預測，若央行落實減息，金價今年底將見2,150美元。
高盛早前一份報告指，預計金價今年將持續走高，並調高12個月金價目標至2,050美元。金價潛在升幅將與美國實際利率和美元走勢有關，另預計內地和印度消費者對黃金需求持續強勁，加上央行買金將抵消經濟增長意外上行和減息帶來的下行壓力。
2022年黃金需求升至約11年以來最高
根據世界黃金協會報告指，2022年黃金需求升至約11年以來最高，除各國央行大幅買金外，個人投資者亦強勢買入黃金，以及黃金ETF流出放緩等多種作用支撐，黃金需求(不含場外交易)升18%，至4,741噸，單是當年第四季度1,337噸需求量創下新高，助推全年總需求斬獲絕佳表現。其中各國央行於該季度買入417噸黃金，全年央行購金量累計達到1,136噸，創歷史新高。
多個因素影響金價走勢
根據該協會預期，如果美國減息75至100個點子，同時較長期限債息收益率降約40至50個點子，金價有望上漲4%。中東局勢、主要經濟體選舉的不確定性，以及央行買金力度，亦增避險黃金的吸引力。不過，如果通脹復甦迫使聯儲局貨幣政策未能轉向，金價則有機會回吐。