財經專題｜金價會否再破頂？一個關鍵決定幾時買金

受地緣政治局勢緊張、美國利率、環球經濟、通脹走勢等因素影響，金價去年反走高，年底則企穩每安士2,000美元以上收結，總括去年全年金價累升逾13.4%，2022年則累跌0.1%。踏入2024年，金價會否再度破頂，挑戰新高升穿2,152美元，投資者要特別留意咩因素？

傳美提議 G7 探討沒收已被凍結的俄羅斯資產

恒生銀行首席市場策略員溫灼培對本報指，上周市場傳出美國提議七國集團(G7)工作組探討如何沒收已被凍結的俄羅斯資產，涉及約3,000億美元(約2.34萬億港元)，據報道，G7領袖峰會將約於2月24日舉行，而英國、日本及加拿大傳支持有關建議。溫灼培說，由於2022年俄羅斯資產被凍結時，一度刺激環球央行及市場「蜂湧」買金，令金價於2022年首季突破2,000美元。所以假設有關傳言屬實，再令市場再度「瘋狂」買金，金價有望上試2,300美元。

溫灼培：金價仍有機會穿 2000 美元

不過，溫灼培指，倘有關傳聞未有落實，投資者仍需留意美國政府負債已超過34萬億美元，恐面臨停擺風險，屆時美元或下跌影響金價走勢，同時他認為即使美國聯儲局今年開始減息，但他認為減息幅度未必支持金價升幅，所以金價亦有機會再度失守2,000美元。

由於市場普遍預期聯儲局將於3月份啟動減息、地緣政治風險持續，以及經濟復甦憂慮下，相信可支持金價再刷新歷史新高。