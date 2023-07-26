財經專題｜附股份表！提早部署中央出招 抗拒內房可吼5板塊

在本周一召開的中共中央政治局會議，雖然未見實質政策，但罕見的明確提振經濟表態，已足夠令市場躁動，當中又因取消了「住房不炒」而引爆股價低殘至極的內房股在本周二大幅急升，摩根士丹利更預期，未來數周將有密集的樓市鬆綁政策出台，未來數月亦有需要出台更多措施細節，才能支撐股市。事實上除內房外，會議內容亦提及多個行業務政策方向，投資者若對仍處違約風暴浪尖的內房有戒心，亦可留意以下5個潛在政策受惠板塊。
政策受惠股｜內銀：
取消住房不炒的另一受惠者
承受「住房不炒」壓力的除了內房股，還有內銀。市場普遍相信，內銀一直承受著內房的沉重債務，間接令股價一直未見起色；同時，政治局會議中提及的「發揮總量和結構性貨幣政策工具的作用」，被市場解讀為即將有行動減息及下調存款準備金流(RRR，即降準)，不過由於人民幣近月持續弱勢，市場普遍認為降準機會大於減息，如瑞銀就估計下半年RRR會再降0.25點子。
雖然減息或不利內銀淨息差，但降準即降低銀行體系內的資金，向市場釋放流動性，對銀行業務較有利。目前各大主要內銀中，工中建農四大行及中信銀行(998)的股息率均逾9厘，可成為股價強勁承拓。不過，高盛本月初發報告指擔憂內銀維持派息率的能力，叫沽工商銀行(1398)及農業銀行(1288)，但建議買入建行及郵儲銀行(1658)，後者股息率約6.2厘。
政策受惠股｜券商：
近10年首次提谷大市成交
政治局會議中，也明確提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」，當中「活躍資本市場」更為約10年來首次在會議上出現，惹來無限遐想。官媒《證券時報》及後更引述市場人士指，預計刺激市場活躍度的政策將有望密集推出，有利提高資本市場吸引力及改善投資者情緒及交投，相信市場重回上行周期的可能性較大，加谷股市成交意圖明顯。
券商股在周二急升後，部分今日仍繼續發力，未隨大市回吐，又以龍頭最能受惠股市交投上升，如中信證券(6030)、廣發證券(1776)、海通證券(6837)、中國銀河(6881)、中信建投證券(6066)及招商證券(6099)等，今日續有升幅見靭力。
政策受惠股｜消費：
穩經濟靠內需 家電啤酒俏
政治局會議的主調是「穩經濟」，並至少四次提及擴大內需或擴大國內需求，包括「積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給」，足證內需股是除內房外，政治局會議的第二大概念。瑞銀推介多個受惠股中，大部分涉及內需，包括白色家電、啤酒及體育用品股，三大板塊亦成為市場尋寶目標。
家電股的市場主要關注股份包括TCL電子(1070)、海信家電(921)及創維集團(751)等；啤酒股主要關注華潤啤酒(291)及青島啤酒(168)；體育用品兩大龍頭近日表現較佳，包括安踏體育(2020)及李寧(2331)。另外，市場每次熱炒復甦概念時，飲食及汽車股例必跟升一轉，亦值得留意，當中又以百勝中國(9987)、海底撈(6862)、九毛九(9922)及呷哺呷哺(520)表現較佳；車股則以蔚來(9866)及和諧汽車(3836)分別連升3日及兩日，股價較強硬。
政策受惠股｜科技：
要推動平台企業健康發展
內地科技企業經歷長達數年的整改後，政治局會議亦特別提出「要推動數字經濟與先進制造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展。要推動平台企業規範健康持續發展」，令市場加強看好互聯網行業。科技股除兩大龍頭騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)外，表現強勢的還有美團(3690)、網易(9999)及金蝶國際(268)等。
政策受惠股｜旅遊：
增國際航班 市場滄海遺珠
政治局會議中的滄海遺珠必定為旅遊概念。會議中特別提到一句「要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通」，同時在提振行業中，除汽車及家電外，亦提及要「推動體育休閑、文化旅游等服務消費」，瑞銀亦指當局計劃增加國際航班，對出境旅遊相關行業具有潛在利好。旅遊相關股份包括攜程集團(9961)、華住集團(1179)及同程旅行(780)等；另外三大內地航空股中國國航(753)、中國南方航空(1055)及中國東方航空(670)周一亦有隨大市衝高。