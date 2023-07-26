財經專題｜附股份表！提早部署中央出招 抗拒內房可吼5板塊

在本周一召開的中共中央政治局會議，雖然未見實質政策，但罕見的明確提振經濟表態，已足夠令市場躁動，當中又因取消了「住房不炒」而引爆股價低殘至極的內房股在本周二大幅急升，摩根士丹利更預期，未來數周將有密集的樓市鬆綁政策出台，未來數月亦有需要出台更多措施細節，才能支撐股市。事實上除內房外，會議內容亦提及多個行業務政策方向，投資者若對仍處違約風暴浪尖的內房有戒心，亦可留意以下5個潛在政策受惠板塊。

政策受惠股｜內銀：

取消住房不炒的另一受惠者

承受「住房不炒」壓力的除了內房股，還有內銀。市場普遍相信，內銀一直承受著內房的沉重債務，間接令股價一直未見起色；同時，政治局會議中提及的「發揮總量和結構性貨幣政策工具的作用」，被市場解讀為即將有行動減息及下調存款準備金流(RRR，即降準)，不過由於人民幣近月持續弱勢，市場普遍認為降準機會大於減息，如瑞銀就估計下半年RRR會再降0.25點子。

雖然減息或不利內銀淨息差，但降準即降低銀行體系內的資金，向市場釋放流動性，對銀行業務較有利。目前各大主要內銀中，工中建農四大行及中信銀行(998)的股息率均逾9厘，可成為股價強勁承拓。不過，高盛本月初發報告指擔憂內銀維持派息率的能力，叫沽工商銀行(1398)及農業銀行(1288)，但建議買入建行及郵儲銀行(1658)，後者股息率約6.2厘。