財經「大V」吳曉波被全網禁言　被指炒作失業率及抹黑證券市場發展

中國近年對輿論管控的持續收緊，最新國內知名財經KOL（大V）吳曉波在微博再被禁言，據微博官方表示，他涉及炒作國內失業率、散布抹黑證券市場發展等，違反相關法律法規受到禁言處置。

微博指吳曉波等人違法而遭禁言

內地社交平台微博日前發布的「本週安全小貼士」，指出獲得平台認證並擁有眾多粉絲的帳號即大V帳號，當中吳曉波等人因透過炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害信息，發布攻擊否定現行政策和管理制度的內容，因違反相關法律法規受到禁言處置。

吳曉波在國內有「最賺錢財經作家」之稱，著有「激盪三十年」等書，其微博帳號目前擁有473.2萬名粉絲。2022年6月，吳曉波的微博帳號亦曾因為「違反相關法律法規」被禁言。

吳曉波其他平台帳號亦被禁言

現時吳曉波其他社交平台帳號亦被禁言，其微信公眾號的「吳曉波頻道」已經無法搜索；今日頭條的同名頭條號顯示，「因違反相關規則，該用戶已被禁言」；吳曉波的抖音「吳曉波頻道-890文化」同樣被禁言。