財經「大V」吳曉波被全網禁言　被指炒作失業率及抹黑證券市場發展

中國近年對輿論管控的持續收緊，最新國內知名財經KOL（大V）吳曉波在微博再被禁言，據微博官方表示，他涉及炒作國內失業率、散布抹黑證券市場發展等，違反相關法律法規受到禁言處置。
微博指吳曉波等人違法而遭禁言
內地社交平台微博日前發布的「本週安全小貼士」，指出獲得平台認證並擁有眾多粉絲的帳號即大V帳號，當中吳曉波等人因透過炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害信息，發布攻擊否定現行政策和管理制度的內容，因違反相關法律法規受到禁言處置。
吳曉波在國內有「最賺錢財經作家」之稱，著有「激盪三十年」等書，其微博帳號目前擁有473.2萬名粉絲。2022年6月，吳曉波的微博帳號亦曾因為「違反相關法律法規」被禁言。
吳曉波其他平台帳號亦被禁言
現時吳曉波其他社交平台帳號亦被禁言，其微信公眾號的「吳曉波頻道」已經無法搜索；今日頭條的同名頭條號顯示，「因違反相關規則，該用戶已被禁言」；吳曉波的抖音「吳曉波頻道-890文化」同樣被禁言。
曾有多名經濟學者疑踩「紅線」遭禁言
中國經濟情況近年受到關注，2021年8月，中國網信辦曾針對網站平台和自媒體違規發布財經類資訊展開整治，封禁一批自媒體帳號。
而有多名經濟學者過往亦疑踩「紅線」遭禁言，2022年多名經濟學家及分析師被社交平台禁言，如經濟學家任澤平、管清友；前交銀國際分析師洪灝亦因言論遭禁言，他過去曾稱，中概股暴跌是因為監管對於互聯網公司的打擊，並警告由於中美之間的監管糾紛，這些離岸上市的股票估值或進一步下跌，又指需要警惕資本外逃風險。